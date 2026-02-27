Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026, tại Quyết định số 187/QĐ-BTC.

Cải thiện mạnh mẽ chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh

Mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục cải thiện mạnh mẽ chất lượng môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với bối cảnh trong nước và xu thế phát triển nhằm nâng cao vị thế của nước ta trên các bảng xếp hạng quốc tế. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm công khai, minh bạch, ổn định, giảm chi phí tuân thủ, phù hợp với thông lệ quốc tế, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.

Bộ Tài chính sẽ tập trung cải thiện các chỉ số phản ánh cảm nhận của người dân, doanh nghiệp liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp đã được giao tại các văn bản, Nghị quyết đột phá của Đảng và Nhà nước trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, đổi mới xây dựng, thi hành pháp luật và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Theo mục tiêu được đề ra tại Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, số doanh nghiệp gia nhập thị trường và tái gia nhập thị trường năm 2026 tăng khoảng 15 - 20% so với năm 2025; số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường năm 2026 tăng khoảng 10% so với năm 2025.

Kế hoạch nêu rõ, phấn đấu trong năm 2026, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính sẽ cải thiện các nội dung quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của ngành Tài chính nhằm góp phần thực hiện thành công các mục tiêu: cải thiện thứ hạng năng lực cạnh tranh theo khung đánh giá của quốc tế được đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2026; cải thiện các chỉ số phản ánh cảm nhận của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của chính quyền các cấp liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh trong nước.

Đồng thời, tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm tăng nhanh số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường và tái gia nhập thị trường; giảm tỷ lệ doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (tạm ngừng hoạt động hoặc phá sản, giải thể).

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai (trong đó nêu rõ tiến độ báo cáo), nhằm thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2026.

Đối với nhiệm vụ theo dõi báo cáo chỉ số Phát triển bền vững do Liên hợp quốc công bố và các chỉ số cải cách hành chính có liên quan đến môi trường kinh doanh, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường trách nhiệm, phát huy tính chủ động và kịp thời vai trò là đầu mối theo dõi, đánh giá chỉ số Phát triển bền vững (SDG) do Liên hợp quốc công bố.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đầu mối theo dõi các chỉ số cải cách hành chính có liên quan đến môi trường kinh doanh chịu trách nhiệm đôn đốc các đơn vị trong Bộ thực hiện các nhiệm vụ nhằm cải thiện các chỉ số này, tổng hợp báo cáo theo tiến độ được đề ra.

Đối với việc thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2026, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các quy định pháp luật để xây dựng giải pháp đột phá về thể chế, cơ chế chính sách; tháo gỡ dứt điểm các bất cập, điểm nghẽn về pháp lý. Đổi mới tư duy xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN; sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế.

Đồng thời, tiếp tục rà soát và nâng cao chất lượng danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Cắt giảm và chuẩn hóa các điều kiện kinh doanh đảm bảo tính hợp lý, minh bạch theo hướng chuyển việc quản lý điều kiện kinh doanh từ cấp phép, chứng nhận sang thực hiện công bố điều kiện kinh doanh và hậu kiểm.

Bên cạnh đó, thực hiện cải cách quy định, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; ưu tiên khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất - kinh doanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đặc biệt, hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân trong nước phát triển bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tập trung thu hút và làm chủ công nghệ cao, tiên tiến để nâng cao năng lực cạnh tranh, kinh doanh hiệu quả, bền vững.

Cùng với đó, hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh. Nâng cao chất lượng các dịch vụ phát triển kinh doanh. Xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ đầy đủ, chuyên nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra (bao gồm cả kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa), giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.