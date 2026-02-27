Ngày 27/2: Giá heo hơi tiếp tục kéo dài xu hướng giảm

Giá heo hơi hôm nay (27/2) tiếp tục kéo dài xu hướng giảm tại một số địa phương thuộc miền Bắc và miền Trung, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, khu vực miền Nam duy trì mặt bằng giá ổn định so với hôm trước.

Giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg rải rác nhiều nơi. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lai Châu và Sơn La.

Trong đó, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình và Sơn La cùng giảm xuống mức 70.000 đồng/kg. Bắc Ninh giảm còn 71.000 đồng/kg. Lai Châu xuống mức 69.000 đồng/kg, cũng là địa phương có giá thấp nhất khu vực.

Trong khi đó, Tuyên Quang giữ nguyên mức 70.000 đồng/kg. Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên tiếp tục duy trì 71.000 đồng/kg. Lào Cai và Phú Thọ giữ mức 70.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 69.000 – 71.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng giảm 1.000 đồng/kg tại Thanh Hóa và Hà Tĩnh, cùng xuống mức 69.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động. Nghệ An giữ nguyên 69.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa tiếp tục giao dịch ở mức 71.000 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk duy trì 70.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn giữ mức cao nhất khu vực là 72.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 69.000 – 72.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp tục đi ngang. Cụ thể, Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 72.000 đồng/kg. Đồng Tháp duy trì 71.000 đồng/kg. An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long giữ nguyên mức 70.000 đồng/kg. Cần Thơ tiếp tục neo tại 69.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 69.000 - 72.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Miền Nam tiếp tục ổn định, cho thấy cung - cầu trên thị trường chưa xuất hiện biến động đáng kể./.