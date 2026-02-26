Ngày 26/2: Giá thép giảm, quặng sắt biến động trái chiều

Giá thép và quặng sắt tại Trung Quốc hôm nay (26/2) quay đầu giảm khi giao dịch nối lại sau Tết, phản ánh biến động trước đó của thị trường Singapore. Trong nước, giá thép xây dựng vẫn giữ mức ổn định.

Giá thép và quặng sắt tại Trung Quốc hôm nay quay đầu giảm. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/2, giá thép thanh kỳ hạn tháng 4/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,9% (27 Nhân dân tệ) về mức 3.071 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 giảm 1,8% (14 Nhân dân tệ) về mức 748 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 4/2026 tăng 0,75 USD lên mức 96,35 USD/tấn.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tại Đại Liên giảm nhẹ do phản ứng với việc giá quặng sắt tại Singapore giảm trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dù sự phục hồi sản xuất và lượng hàng xuất giảm được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giá.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 1,79% xuống còn 740,5 Nhân dân tệ (107,40 USD)/tấn.

Hợp đồng quặng sắt chuẩn giao tháng 3 trên Sàn Giao dịch Singapore tăng 0,78% lên 96,6 USD/tấn.

Các hợp đồng thép chuẩn trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải diễn biến trái chiều. Thép cây giảm 0,88% và thép cuộn cán nóng giảm 0,87%. Trong khi đó, thép dây tăng 1,84% và thép không gỉ tăng 0,09%.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 13.130 - 14.250 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.