Ngày 25/2: Giá cà phê nối dài chuỗi giảm, hồ tiêu vượt mốc 152.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (25/2) tiếp tục giảm 300 - 400 đồng/kg. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 92.800 - 93.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá lên vùng 149.500 - 152.000 đồng/kg, mức cao nhất kể từ đầu tháng 2.

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giảm 300 - 400 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tiếp tục giảm

Khảo sát tại khu vực Tây Nguyên cho thấy giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 92.800 - 93.500 đồng/kg, tiếp tục giảm nhẹ so với phiên trước.

Đắk Nông giảm 400 đồng/kg, xuống còn 93.300 đồng/kg nhưng vẫn là địa phương có mức giá cao nhất khu vực. Đắk Lắk và Gia Lai lần lượt ghi nhận 93.400 đồng/kg và 93.300 đồng/kg, cùng giảm 300 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng giảm mạnh hơn, 400 đồng/kg, còn 92.800 đồng/kg, thấp nhất khu vực và tiệm cận vùng đáy mới của tháng.

Việc giá nội địa tiếp tục điều chỉnh cho thấy thị trường trong nước vẫn đang phản ứng sát với biến động từ sàn London. Sau cú giảm sâu ngay khi mở cửa trở lại sau Tết, lực mua vẫn thận trọng khi thị trường quốc tế chưa cho thấy tín hiệu tạo đáy rõ ràng.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 2,01% (73 USD/tấn), xuống còn 3.542 USD/tấn. Hợp đồng tháng 5/2026 cũng giảm 0,85% (31 USD/tấn), còn 3.560 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tháng 3/2026 giảm 2,47% (7,15 US cent/pound), xuống còn 281,15 US cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2026 giảm 7,65 US cent/pound, còn 278,05 US cent/pound.

Như vậy, Robusta đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 6,5 tháng, còn Arabica chạm đáy 15 tháng. Thị trường đang chịu áp lực lớn từ triển vọng nguồn cung cải thiện tại Brazil.

Giá tiêu tiếp đà tăng

Sau nhịp đi ngang kéo dài trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường hồ tiêu nội địa đã bật tăng trở lại. Giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng/kg, đưa mặt bằng giá lên vùng 149.500 - 152.000 đồng/kg, mức cao nhất kể từ đầu tháng 2.

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu thị trường, đạt 152.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) tăng lên 150.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai phổ biến ở mức 149.500 đồng/kg.

Việc giá tăng đồng loạt cho thấy lực cầu đang dần quay trở lại sau Tết, trong khi lượng hàng ra thị trường chưa nhiều do nông dân có xu hướng giữ lại chờ giá tốt hơn.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu nhìn chung ổn định. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục niêm yết ở mức 6.899 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 6.125 USD/tấn; tiêu đen Malaysia ở mức 9.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam giữ nguyên trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l. Tiêu trắng Muntok Indonesia đạt 9.247 USD/tấn; Malaysia và Việt Nam lần lượt ở mức 12.100 USD/tấn và 9.150 USD/tấn./.