Ngày 25/2: Giá gạo xuất khẩu tăng - giảm trái chiều, lúa ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (25/2) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường giá lúa gạo trong nước tương đối ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng - giảm trái chiều so với trước Tết. Cụ thể, giá gạo thơm 5% tấm giảm 15 USD/tấn; ngược lại, giá gạo 100% tấm tăng 3 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 5 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay tăng - giảm trái chiều so với trước Tết. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 4218 dao động 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.200 - 5.400 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, sau Tết giao dịch mua bán trở lại nhưng vẫn ít, lúa tươi vững giá. Tại An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long sau Tết giao dịch mua bán ít, thương lái hỏi mua trở lại, giao dịch chốt ít, giá ít biến động.

Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Đài Thơm 8 hôm nay dao động 9.100 - 9.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.000 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.900 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.600 - 7.770 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng giảm trái chiều so với trước Tết. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 400 - 415 USD/tấn (giảm 15 USD/tấn); gạo 100% tấm dao động ở mức 318 - 322 USD/tấn (tăng 3 USD/tấn); gạo Jasmine giá dao động 431 - 435 USD/tấn (tăng 5 USD/tấn)./.