Ngày 24/2: Giá cao su châu Á khởi sắc, trong nước đi ngang

Giá cao su kỳ hạn ở châu Á hôm nay (24/2) khởi sắc, tâm lý được kỳ vọng sẽ tích cực hơn khi thị trường Trung Quốc chuẩn bị giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. Trong nước, giá cao su nguyên liệu không ghi nhận điều chỉnh mới, duy trì đà đi ngang.

Giá cao su kỳ hạn ở châu Á hôm nay khởi sắc. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/2, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Thái Lan tăng 0,6% (0,4 Baht) lên mức 67,8 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,9% (3 Yên) lên mức 341 Yên/kg.

Theo Hiệp hội Các Quốc gia Sản xuất Cao su Thiên nhiên (ANRPC), sản lượng cao su toàn cầu được dự báo tăng 2,4% lên 15,2 triệu tấn vào năm 2026, sau mức tăng khiêm tốn 1,4% trong năm 2025.

ANRPC cũng cho biết, các đồn điền cao su đang đối mặt với đợt bùng phát bệnh rụng lá nghiêm trọng lan rộng tại nhiều quốc gia sản xuất, gây thiệt hại năng suất đáng kể, có nơi lên tới 30 - 35%.

Trong khi đó, tăng trưởng nhu cầu tại Trung Quốc, châu Âu và Mỹ được kỳ vọng phục hồi nhẹ trong năm 2026. Động lực có thể đến từ việc số lượng đăng ký xe mới tại EU tăng lên, dự báo lượng lốp xe xuất xưởng tại Mỹ tăng mạnh hơn, các thỏa thuận thương mại EU - Ấn Độ và Mỹ - Ấn Độ bao gồm các sản phẩm cao su, cùng với các chương trình hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc đối với việc mua xe điện.

“Tổng nhu cầu năm 2026 được dự báo tăng 1,7% lên 15,6 triệu tấn,” ANRPC cho biết, đồng thời bổ sung rằng nhu cầu từ hai quốc gia tiêu thụ cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ được dự báo tăng lần lượt 1,7% và 3,6%.

Điều này có khả năng giữ giá toàn cầu ở mức cao. Giá cao su chuẩn tại Tokyo đã tăng khoảng 3% trong năm 2026 sau khi giảm vào năm 2025. Cao su là một trong những mặt hàng tăng mạnh nhất trên thị trường hàng hóa năm 2024, với mức tăng 46%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su nguyên liệu kéo dài chuỗi ngày đi ngang. Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, còn mủ nước duy trì 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg.

Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 -loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC./.