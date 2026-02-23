Ngày 23/2: Giá cao su thế giới mở đầu tuần mới trong sắc xanh

Giá cao su thế giới hôm nay (23/2) mở đầu tuần mới trong sắc xanh tại nhiều sàn châu Á. Trên Sở Giao dịch Osaka, hợp đồng cao su tháng 7/2026 đạt 355,9 Yên/kg; tại Thái Lan, giá tháng 3/2026 lên 67,4 Baht/kg. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tiếp tục duy trì ổn định, chưa ghi nhận biến động mới trong ngày mùng 7 Tết.

Giá cao su thế giới

Giá cao su kỳ hạn tại châu Á hôm nay tiếp tục khởi sắc khi lực hỗ trợ đến từ giá dầu thô đi lên, đồng nội tệ suy yếu và tâm lý tích cực trên thị trường tài chính.

Tại Thái Lan, hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 0,9% (0,6 Baht), lên 67,4 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, hợp đồng tháng 3/2026 tăng 1 Yên, tương đương 0,3%, lên 338 Yên/kg. Đáng chú ý, hợp đồng tháng 7/2026 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) tăng 0,1 Yên, lên 355,9 Yên/kg (khoảng 2,29 USD/kg), đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp.

Tại Malaysia, thị trường Kuala Lumpur cũng đóng cửa cao hơn. Giá cao su tiêu chuẩn SMR 20 tăng 13,5 sen lên 770,50 sen/kg; mủ cao su dạng khối tăng 5 sen lên 583,5 sen/kg. Đồng Ringgit suy yếu so với USD giúp hàng xuất khẩu cạnh tranh hơn, qua đó hỗ trợ giá.

Tuy nhiên, đà tăng chưa thực sự bền vững khi thanh khoản toàn khu vực ở mức thấp do Trung Quốc và Việt Nam vẫn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Giá cao su trong nước

Trong nước, thị trường cao su nguyên liệu ngừng giao dịch do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Việt Nam, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp lớn giữ ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bình Long, giá thu mua tại nhà máy được giữ ở mức 432 đồng/độ TSC/kg, trong khi thu mua tại đội sản xuất ở mức 422 đồng/TSC/kg. Giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) duy trì 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước 420 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30. Giá mủ đông DRC (35 - 44%) đạt 14.600 đồng/kg, còn mủ nguyên liệu ở mức 18.100 đồng/kg.

Công ty Mang Yang, giá mủ nước dao động khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 -loại 1), trong khi mủ đông tạp được thu mua trong khoảng 345 - 393 đồng/DRC.

Công ty Phú Riềng giữ giá mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, còn mủ nước duy trì 420 đồng/TSC./.