Thủ tướng chỉ đạo tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết vào chiều 22/2 (mùng 6 Tết), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ của năm 2026 rất nặng nề và yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cả nước đã vui xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh

Hội nghị đánh giá, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các chỉ thị, công điện, quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Các bộ, cơ quan, địa phương đã quán triệt và kịp thời triển khai các mặt công tác với tinh thần "không để ai không có Tết", đạt các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cả nước đã tổ chức tặng quà Tết với tổng kinh phí hơn 3,7 nghìn tỷ đồng cho 6,2 triệu lượt đối tượng; mức thưởng Tết cho người lao động bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm 2025.

Tình hình thị trường cả nước ổn định trong dịp Tết, nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân đón Tết, cung ứng điện, xăng dầu được đảm bảo, không có hiện tượng tăng giá đột biến.

Trong những ngày Tết Nguyên đán, trên nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm, hàng ngàn cán bộ, công nhân, người lao động vẫn làm việc để bảo đảm tiến độ. Nhân dân vui tươi, phấn khởi ra quân sản xuất, kinh doanh từ những ngày đầu năm; nhiều địa phương tiếp tục giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm…

Các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán được tổ chức gắn với các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo đảm các hoạt động vui xuân thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Kết luận cuộc họp, điểm lại kết quả tích cực, toàn diện, trên tất cả các mặt trong công tác phục vụ người dân vui Xuân - đón Tết, cũng như các hoạt động trong suốt những ngày Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, cả nước đã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ấm cúng, an toàn, lành mạnh, nghĩa tình; đồng thời phục vụ tốt, hiệu quả chuyến công tác rất thành công của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hoa Kỳ... Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục nâng cao; độc lập, chủ quyền được giữ vững, vị thế và uy tín đất nước nâng cao.

Triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Đề cập nhiệm vụ năm 2026, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát tốt bội chi ngân sách nhà nước, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao vị thế đất nước; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an dân.

Nhấn mạnh yêu cầu, sau Tết phải bắt tay ngay vào làm việc, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình đất nước và thế giới để phản ứng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, điều hành không giật cục; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lao động, tài chính, ngân sách, chi tiêu, định mức, tiết kiệm chống lãng phí, cắt giảm chi không cần thiết; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100%.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội; bảo đảm các chương trình văn hóa, nghệ thuật lành mạnh; triển khai thiết thực các hoạt động Tết trồng cây; thực hiện đầy đủ, hiệu quả chính sách an sinh xã hội…

Thủ tướng cũng chỉ đạo tập trung nguồn lực xây dựng, bảo đảm chất lượng các dự án luật; khẩn trương xây dựng, ban hành, trình ban hành các quy định chi tiết thi hành luật đã ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026; tập trung thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026 - 2030; làm tốt việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội, các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tiết kiệm chi 10% ngay từ đầu năm; tăng cường kiểm soát, thanh tra các công việc thu chi, xây dựng các dự án ngay từ đầu, chống lãng phí, tiêu cực.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách khác, bảo đảm ổn định vĩ mô, hướng tín dụng đi vào lĩnh vực ưu tiên, vừa kiểm soát lạm phát, vừa thúc đẩy tăng trưởng; theo dõi sát thị trường vàng.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả, thị trường; theo dõi tác động phương án thuế quan của Hoa Kỳ để phản ứng kịp thời; dứt khoát không để thiếu năng lượng; theo dõi sát tình hình sản xuất nông nghiệp; rà soát lại các dự án trọng điểm quốc gia về giao thông, bảo đảm thông suốt tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải phấn đấu đạt tăng trưởng 10% trở lên.