Quảng Ninh phát triển toàn diện kinh tế biển

(TBTCO) - Với hơn 250 km bờ biển và hơn 2.000 đảo lớn nhỏ, Quảng Ninh hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một trung tâm phát triển kinh tế biển đa ngành. Sự phát triển mạnh mẽ các ngành kinh tế biển của tỉnh không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển cho các khu vực ven biển, đảo và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, nâng cao đời sống cho người dân.

Nhận diện rõ tiềm năng từ biển, Quảng Ninh đã tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế đa ngành, trong đó các ngành chủ đạo bao gồm du lịch biển, cảng biển, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp ven biển và năng lượng biển.

Cảng biển được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế biển của Quảng Ninh. Những năm qua, tỉnh đã chú trọng đầu tư hạ tầng cảng biển, đặc biệt là các cảng tàu phục vụ du lịch. Hệ thống cảng biển hiện đại tại Quảng Ninh không chỉ giúp vận chuyển hàng hóa, mà còn đóng vai trò quan trọng trong thu hút du khách quốc tế đến với khu vực. Năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Quảng Ninh đạt trên 161 triệu tấn, mức cao nhất trong nhiều năm, tăng 7,94% so với năm 2024.

Hai siêu du thuyền Seabourn Encore và Piano Land chở gần 2.400 khách quốc tế cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh T.D

Đặc khu Vân Đồn đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Quảng Ninh. Đây là khu vực duy nhất trong cả nước có đầy đủ ba loại hình giao thông chiến lược: cảng hàng không quốc tế, cảng biển và đường cao tốc, tạo nền tảng vững chắc để thu hút đầu tư và phát triển. Tính đến nay, Vân Đồn đã thu hút 64 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 114.000 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và hạ tầng. Đặc biệt, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, Vân Đồn tiếp tục được xác định là đặc khu kinh tế thế hệ mới, với mục tiêu trở thành trung tâm du lịch biển đảo cao cấp, công nghiệp giải trí và hội nhập quốc tế.

Du lịch biển đảo là một ngành kinh tế quan trọng và đang phát triển mạnh mẽ tại Quảng Ninh, đặc biệt là tại vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới. Giai đoạn 2020 - 2025, lượng khách du lịch tăng bình quân 21,2%/năm, từ 8,8 triệu lượt (năm 2020) lên trên 21,28 triệu lượt (năm 2025). Tổng doanh thu du lịch tăng bình quân 28,6%/năm, ước đạt 55.000 tỷ đồng trong năm 2025, gấp 3,1 lần so với năm 2020.

Theo Đề án Phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh, đến năm 2030, doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 158.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với năm 2025. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp, như đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển - đảo, tổ chức các sự kiện quy mô quốc tế, tiêu biểu là Carnaval Hạ Long, qua đó nâng cao hình ảnh và sức cạnh tranh của du lịch Quảng Ninh trên bản đồ khu vực và thế giới.

Dự kiến trong năm 2026, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón khoảng 90 chuyến tàu biển với khoảng 150.000 lượt khách. Ảnh T.D

Bên cạnh du lịch, một trong những lĩnh vực kinh tế biển quan trọng khác tại Quảng Ninh là nuôi trồng thủy sản và công nghiệp ven biển. Quảng Ninh đã chú trọng phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường. Tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến và bảo quản sau thu hoạch, nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 120.300 tấn, trong đó sản lượng nuôi biển ước đạt 73.000 tấn, chiếm 61% tổng sản lượng.

Ngoài các ngành du lịch và nuôi trồng thủy sản, Quảng Ninh còn tập trung phát triển công nghiệp ven biển. Các khu công nghiệp ven biển đang dần hình thành và thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, từ đó tạo ra động lực phát triển cho nền kinh tế của tỉnh. Các ngành công nghiệp như chế biến thủy sản, đóng tàu, sản xuất ô tô và các ngành chế tạo khác đã và đang phát triển mạnh mẽ tại Quảng Ninh, giúp tỉnh gia tăng giá trị sản xuất và tăng trưởng kinh tế.

Hệ thống cảng biển của Quảng Ninh ngày càng được đầu tư hiện đại. Ảnh T.D

Quảng Ninh xác định rõ, việc phát triển kinh tế biển phải đi đôi với bảo vệ môi trường và tài nguyên biển. Các hoạt động khai thác tài nguyên biển được kiểm soát chặt chẽ để tránh làm tổn hại đến hệ sinh thái biển. Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường biển như thay thế phao xốp bằng vật liệu thân thiện với môi trường, đồng thời quy hoạch các khu bảo tồn biển, các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản quý hiếm và các vùng cấm khai thác có thời hạn.

Tỉnh cũng chú trọng phát triển văn hóa biển và nguồn nhân lực cho ngành kinh tế biển. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế bền vững không chỉ giúp duy trì nguồn tài nguyên biển, mà còn tạo ra môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng cư dân vùng ven biển.