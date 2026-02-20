Thuế tỉnh Quảng Ninh triển khai các giải pháp quản lý thuế mạnh mẽ ngay từ đầu năm

(TBTCO) - Ngành Thuế tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực ngay từ đầu năm 2026 để đạt mục tiêu thu ngân sách lên tới 67.700 tỷ đồng. Với những giải pháp quản lý thu mạnh mẽ, từ cải cách thủ tục hành chính đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, ngành Thuế đang tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Năm 2026, tỉnh Quảng Ninh đề ra mục tiêu thu ngân sách nội địa lên đến 67.700 tỷ đồng, cao hơn gần 18% so với dự toán Trung ương giao. Để thực hiện mục tiêu này, ngành Thuế Quảng Ninh đã ngay lập tức triển khai một loạt giải pháp quyết liệt và đồng bộ từ những tháng đầu năm, thể hiện rõ tinh thần chủ động, quyết tâm cao trong việc quản lý thu ngân sách nhà nước.

Chú trọng quản lý thu ngân sách

Ngay từ tháng 1/2026, ngành Thuế Quảng Ninh đã nỗ lực thực hiện các biện pháp quản lý thu ngân sách một cách chặt chẽ và hiệu quả. Như tại Thuế cơ sở 1 được giao nhiệm vụ thu ngân sách lên tới 1.896,5 tỷ đồng, cao nhất trong các đơn vị thuế cơ sở toàn tỉnh. Để hoàn thành chỉ tiêu này, Thuế cơ sở 1 đã triển khai các biện pháp cụ thể như phân công rõ ràng nhiệm vụ thu cho từng công chức, tổ công tác và xây dựng kịch bản thu hàng tháng, hàng quý.

Đáng chú ý, ngay đầu tháng 1/2026, đơn vị đã tổ chức hội nghị làm việc với đại diện UBND, các phòng, ban chuyên môn của 11 phường, xã trên địa bàn quản lý về công tác quản lý thu NSNN năm 2026. Hội nghị này không chỉ làm rõ nhiệm vụ thu ngân sách mà còn phân công cụ thể trách nhiệm giữa cơ quan thuế và chính quyền địa phương. Việc phối hợp chặt chẽ giữa các bên đã góp phần đảm bảo việc rà soát nguồn thu, kiểm tra doanh thu thực tế và kịp thời phát hiện các vi phạm về thuế.

Thuế tỉnh Quảng Ninh đối thoại các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu dăm gỗ khu vực Cái Lân trong tháng 2/2026. Ảnh: QMG

Với những giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt, kết quả thu ngân sách trong tháng 1/2026 của Thuế cơ sở 1 đã cho thấy sự hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, đơn vị này đã thu được 483,04 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với chỉ tiêu tháng 1, đạt 25,5% mục tiêu thu ngân sách năm. Đây là một kết quả ấn tượng, phản ánh rõ sự nỗ lực của ngành Thuế ngay từ những ngày đầu năm, tạo đà thuận lợi cho việc hoàn thành các mục tiêu ngân sách của tỉnh trong cả năm 2026.

Với thành công này, ngành Thuế tiếp tục tập trung vào các giải pháp bền vững, khai thác tối đa tiềm năng thu ngân sách, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính. Các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá dư địa tăng trưởng và khắc phục khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng lớn như khai thác khoáng sản, bất động sản, xăng dầu...

Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả thu ngân sách, Thuế tỉnh Quảng Ninh cũng đặc biệt chú trọng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Ngành Thuế đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, giúp các doanh nghiệp hiểu đúng và thực hiện đúng quy định pháp luật về thuế. Từ đầu năm 2025, Thuế tỉnh đã ban hành 76 công văn tuyên truyền và giải đáp hơn 140 văn bản vướng mắc về thuế, đảm bảo trả lời đúng thời gian và quy định.

Ngoài việc hỗ trợ qua các phương thức truyền thống, ngành Thuế cũng đã sử dụng các kênh điện tử như email, website và mạng xã hội để cập nhật các chính sách thuế mới. Gần 105.000 email tuyên truyền đã được gửi đến người nộp thuế, giúp giảm chi phí tuân thủ và tăng cường tính minh bạch trong công tác quản lý thuế.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, Thuế Quảng Ninh đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế. Các thủ tục hành chính liên quan đến thuế đã được đơn giản hóa và chuyển sang hình thức điện tử, từ việc kê khai thuế, nộp thuế, đến kiểm tra thuế và xử lý nợ thuế. Mục tiêu của việc chuyển đổi số là giúp tăng tính minh bạch, giảm thủ tục hành chính, và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Quảng Ninh triển khai làm việc với các xã về công tác phối hợp thu NSNN năm 2026. Ảnh: Thuế tỉnh Quảng Ninh

Đặc biệt, ngành Thuế cũng chú trọng đến công tác quản lý nợ thuế, áp dụng công nghệ thông tin để quản lý và cưỡng chế nợ thuế một cách hiệu quả. Các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đã được triển khai nghiêm túc, nhằm giảm thiểu nợ đọng và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách.

Việc thực hiện các giải pháp quản lý thu ngân sách hiệu quả không chỉ giúp Quảng Ninh đạt được mục tiêu thu ngân sách mà còn tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh. Các chính sách thuế minh bạch, rõ ràng và kịp thời giúp các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, từ đó tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định và bền vững. Trong năm 2026, tỉnh Quảng Ninh cũng đã khởi công, khánh thành 31 dự án, công trình trên toàn tỉnh, đóng góp không nhỏ vào nguồn thu ngân sách của địa phương.

Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ninh, ngành thuế tỉnh đang tăng cường quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế trên cơ sở đơn giản hóa thủ tục, quản lý rủi ro, phấn đấu giảm nợ đọng thuế theo quy định; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản lý thuế, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm nâng cao tính tuân thủ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn gian lận thuế; hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang mô hình doanh nghiệp.../.