Thuế Quảng Ninh thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa trong quản lý thuế

(TBTCO) - Ngành Thuế Quảng Ninh tích cực chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Những đổi mới mạnh mẽ trong việc áp dụng công nghệ thông tin, hóa đơn điện tử và cải tiến quy trình thu thuế đã tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trong xu thế phát triển chung của cả nước, ngành Thuế Quảng Ninh đã tích cực thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Những bước đi quyết liệt trong việc áp dụng công nghệ thông tin và đổi mới mô hình quản lý thuế đã không chỉ nâng cao hiệu quả thu ngân sách mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Cải tiến quy trình quản lý thuế

Thuế Quảng Ninh đã tích cực triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, với mục tiêu tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu sự can thiệp thủ công. Việc áp dụng các hệ thống phần mềm quản lý thuế hiện đại đã giúp tăng cường tính chính xác, nhanh chóng và minh bạch trong công tác quản lý thuế.

Theo ông Hà Văn Trường - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện hạ tầng số, đảm bảo các phần mềm quản lý thuế, cổng thông tin điện tử liên thông và phần mềm eTax Mobile vận hành thông suốt, ổn định, giúp hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế dễ dàng, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp và giảm chi phí tuân thủ.

Công chức Thuế cơ sở 1 tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và hướng dẫn công dân cài đặt eTax Mobile để nộp thuế điện tử. Ảnh: Thuế tỉnh Quảng Ninh

Một trong những đổi mới đáng chú ý trong quản lý thuế tại Quảng Ninh là việc triển khai hóa đơn điện tử. Việc áp dụng hóa đơn điện tử không chỉ giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình kê khai thuế mà còn tạo điều kiện cho việc kiểm tra, giám sát thuế trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Các hộ kinh doanh và doanh nghiệp sẽ không phải lo lắng về việc thất lạc hóa đơn giấy, đồng thời giảm được chi phí in ấn và lưu trữ. Đặc biệt, hóa đơn điện tử còn giúp ngăn ngừa gian lận thuế, tạo môi trường kinh doanh trong sạch và minh bạch.

Thuế Quảng Ninh cũng đang đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong việc sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời hợp tác với các nhà cung cấp phần mềm uy tín để giúp các hộ kinh doanh có công cụ phù hợp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Việc hỗ trợ không chỉ giúp các hộ kinh doanh nắm bắt kịp thời các thay đổi về chính sách thuế mà còn cung cấp những công cụ và dịch vụ miễn phí trong năm đầu chuyển đổi, nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho người nộp thuế.

Phát triển hạ tầng công nghệ

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi số diễn ra suôn sẻ, Thuế Quảng Ninh đã đầu tư mạnh mẽ vào việc nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Một điểm mạnh của Thuế Quảng Ninh là sự kết hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, tạo ra những giải pháp hỗ trợ hiệu quả cho người nộp thuế. Ngoài ra, Thuế Quảng Ninh còn tổ chức các lớp đào tạo trực tuyến, hội thảo và chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cộng đồng doanh nghiệp, giúp họ dễ dàng tiếp cận và làm quen với các phương thức kê khai thuế mới.

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp qua các kênh thông tin truyền thống, ngành Thuế còn chú trọng đến việc duy trì các đường dây nóng, hỗ trợ trực tuyến 24/7, giúp giải đáp mọi thắc mắc của người dân và doanh nghiệp về chính sách thuế.

Việc thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa trong quản lý thuế tại Quảng Ninh đã góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân. Các hộ kinh doanh không còn phải lo lắng về việc thuế bị ước tính sai hoặc thiếu minh bạch trong quá trình xác định mức thuế phải nộp. Thay vào đó, họ có thể chủ động kê khai thuế dựa trên doanh thu thực tế và hóa đơn điện tử.

Bên cạnh đó, các biện pháp chuyển đổi số của Thuế Quảng Ninh còn giúp tăng cường hiệu quả giám sát và kiểm tra thuế. Việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp cơ quan thuế có cái nhìn rõ ràng, toàn diện về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, từ đó đưa ra các chính sách hỗ trợ kịp thời và phù hợp.

Thuế tỉnh Quảng Ninh ký thỏa thuận hợp tác với ngân hàng và đơn vị cung cấp giải pháp

Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, Thuế Quảng Ninh đã triển khai các chiến dịch tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính. Cơ quan thuế đã tổ chức các buổi hội thảo, đào tạo, và chiến dịch "Đi từng ngõ, gõ từng hộ" để đảm bảo rằng không có hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi.

Với những nỗ lực không ngừng, Thuế Quảng Ninh đang từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý thuế hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Những bước tiến vững chắc trong việc chuyển đổi số sẽ không chỉ giúp tối ưu hóa công tác quản lý thuế mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh trong tương lai./.