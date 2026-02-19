Ngày 19/2: Giá bạc trong nước và thế giới phục hồi

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (19/2) phục hồi nhưng tiếp tục giằng co, khi áp lực bán chưa dứt và nguy cơ giảm vẫn đang hiện hữu trên thị trường. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.445.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.475.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 75,84 USD/ounce; tăng 0,4 USD so với ngày hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay phục hồi nhưng tiếp tục giằng co. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2.875.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.964.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.445.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.475.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 2.447.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.480.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng, hiện ở mức giá 1.989.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.994.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 19/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.445.000 2.475.000 2.447.000 2.480.000 1 kg 65.196.000 65.994.000 65.248.000 66.145.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.453.000 2.483.000 2.454.000 2.485.000 1 kg 65.402.000 66.206.000 65.444.000 66.257.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 75,84 USD/ounce; tăng 0,4 USD so với ngày 18/2.

Thị trường bạc những phiên gần đây ghi nhận trạng thái biến động khó lường, khi giá liên tục giằng co trong biên độ hẹp và chưa hình thành xu hướng rõ rệt. Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk của FX Empire, những chuyển động này cho thấy kim loại trắng có thể đang trong giai đoạn tích lũy, tìm kiếm vùng giá cân bằng nhằm duy trì xu thế tăng dài hạn.

Ông cho biết, trong đầu phiên giao dịch, bạc suy yếu nhẹ và vấp phải áp lực bán khi tiến sát vùng 70 USD/ounce. Trước đó, không ít quan điểm trên thị trường nhận định khu vực quanh 70 USD/ounce có thể đóng vai trò là đáy của nhịp điều chỉnh hiện tại. Tuy nhiên, theo đánh giá của vị chuyên gia, vẫn còn quá sớm để khẳng định đây là ngưỡng hỗ trợ đủ vững chắc để ngăn đà giảm sâu hơn, bởi thị trường cần thêm thời gian kiểm chứng.

Trong trường hợp giá xuyên thủng mốc 70 USD/ounce, rủi ro giảm sâu sẽ gia tăng đáng kể. Khi đó, vùng mục tiêu tiếp theo có thể lùi về quanh 56,60 USD/ounce, mức được xem là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng trong kịch bản tiêu cực.

Chuyên gia James Hyerczyk nhấn mạnh: "Cú lao dốc mạnh diễn ra vài tuần trước đã để lại tác động rõ rệt lên tâm lý nhà đầu tư. Những thiệt hại trong giai đoạn biến động mạnh thường cần thời gian để “hồi phục”, do đó khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục giao dịch trong trạng thái thận trọng".

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 19/2/2026: