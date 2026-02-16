Ngày 16/2: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá cà phê hôm nay (16/2) duy trì đà tăng trên cả hai sàn quốc tế, nối dài chuỗi phục hồi sau nhịp giảm sâu trước đó; thị trường nội địa phiên bứt phá sát kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong khi đó, giá tiêu ổn định khi mặt bằng thu mua không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại Tây Nguyên tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ dài ngày. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ

Trong nước, giá cà phê tại Tây Nguyên tăng mạnh trước kỳ nghỉ lễ dài ngày. Mức trung bình toàn vùng đạt 97.600 đồng/kg. Đắk Nông dẫn đầu với 97.700 đồng/kg; Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 97.500 đồng/kg; Lâm Đồng đạt 96.200 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), đà tăng không chỉ đến từ sàn quốc tế mà còn do tâm lý giữ hàng của nông dân. Các nhà rang xay quốc tế hiện mua theo nhu cầu thực tế thay vì tích trữ lớn khiến giá dễ xuất hiện những “cơn sóng” khi có đơn hàng gấp trước kỳ nghỉ kéo dài.

Giới phân tích nhận định, trong ngắn hạn, giá cà phê có thể tiếp tục biến động mạnh do thanh khoản thị trường giảm trong dịp lễ, trong khi nguồn cung từ nông dân vẫn hạn chế.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3/2026 trên sàn London tăng 0,63% (24 USD/tấn), lên 3.859 USD/tấn. Hợp đồng tháng 5/2026 tăng 0,93% (35 USD/tấn), đạt 3.800 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2026 tăng 0,13% (0,4 US cent/pound), lên 300,05 US cent/pound; hợp đồng tháng 5/2026 tăng 0,29% (0,85 US cent/pound), đạt 298,3 US cent/pound.

Giá tiêu giữ vững mặt bằng 148.000 - 150.500 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh tư liệu

Khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm cho thấy giá tiêu tiếp tục dao động trong khoảng 148.000 - 150.500 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn là hai địa phương dẫn đầu về giá, cùng đạt 150.500 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) giao dịch ở mức 148.500 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai hiện thu mua quanh mốc 148.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm khảo sát. So với tuần trước, mặt bằng giá nhìn chung vẫn duy trì ở vùng cao, phản ánh tâm lý thận trọng của cả người bán lẫn doanh nghiệp thu mua trong bối cảnh thị trường chưa xuất hiện yếu tố đột biến về cung - cầu.

Trên thị trường quốc tế, theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia giảm thêm 0,12% (8 USD/tấn), xuống còn 6.848 USD/tấn. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp sau giai đoạn tăng trước đó, cho thấy áp lực điều chỉnh kỹ thuật vẫn hiện hữu.

Trong khi đó, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 6.000 USD/tấn. Malaysia duy trì 9.100 USD/tấn đối với tiêu đen xuất khẩu. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục dao động trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá Muntok Indonesia giảm nhẹ 0,11% (10 USD/tấn), xuống 9.270 USD/tấn. Malaysia và Việt Nam tiếp tục đi ngang, lần lượt ở mức 12.100 USD/tấn và 9.150 USD/tấn./.