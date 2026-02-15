Ngày 15/2: Giá cao su thế giới chững lại trước kỳ nghỉ Tết

Giá cao su thế giới hôm nay (15/2) diễn biến trái chiều. Cụ thể, thị trường Nhật Bản giảm phiên thứ ba liên tiếp khi thanh khoản suy yếu rõ rệt trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc. Trong khi đó, Thái Lan đi ngược xu hướng với mức tăng hơn 1%, còn Trung Quốc quay đầu điều chỉnh giảm.

Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/2, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 1,06% (175 Nhân dân tệ) về mức 16.360 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 1,1% (0,7 Baht) lên mức 65,8 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,6% (1,9 Yên) về mức 337 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 3 giao dịch ở mức ở mức 191 cent Mỹ/kg, giảm 0,8%.

Giá cao su tương lai kỳ hạn xa tại Nhật Bản giảm phiên thứ ba liên tiếp, khi thanh khoản suy yếu trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần tại Trung Quốc.

Trên Osaka Exchange (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 7/2026 giảm 0,7 Yên, tương đương 0,2% xuống còn 347,1 Yên (2,26 USD)/kg. Tính chung cả tuần, hợp đồng này mất 0,8%.

Trên Shanghai Futures Exchange (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 giảm 235 Nhân dân tệ, tương đương 1,42%, xuống còn 16.315 nhân dân tệ (2.361 USD)/tấn. Tuy nhiên, tính cả tuần, hợp đồng này vẫn tăng 1,74%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 3, loại được giao dịch nhiều nhất trên SHFE cũng giảm 330 Nhân dân tệ, tương đương 2,57%, xuống còn 12.505 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại tại Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.