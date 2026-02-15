Sáng ngày 15/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.049 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 0,77%, xuống mức 96,88 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.847 VND/USD - 26.251 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.750 đồng 26.160 đồng Vietinbank 25.605 đồng 26.145 đồng BIDV 25.790 đồng 26.170 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.251 - 31.225 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.919 đồng 31.692 đồng Vietinbank 29.957 đồng 31.677 đồng BIDV 30.300 đồng 31.673 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.74 đồng 174.15 đồng Vietinbank 164.53 đồng 176.03 đồng BIDV 165.96 đồng 174.28 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 15/2/2026, tăng 288 đồng ở chiều mua và giảm 432 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.770 - 26.170 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 0,77%, xuống mức 96,88 điểm.

Tuần qua, đồng USD tiếp tục xu hướng suy yếu, có thời điểm trượt xuống mức thấp nhất trong hai tuần trước khi phục hồi nhẹ vào nửa cuối tuần giao dịch. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) giảm mạnh ngay từ đầu tuần, sau đó dần ổn định ở mức thấp trong các phiên giao dịch tiếp theo, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư quốc tế trước những đánh giá mới liên quan đến cuộc bầu cử tại Nhật Bản.

Mở đầu tuần, đồng USD giảm mạnh. Thị trường rơi vào tâm thế “nghe ngóng”, khi nhà đầu tư chờ đợi thêm các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Giới đầu tư tỏ ra dè dặt hơn khi đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong các phiên giao dịch giữa tuần, đồng USD tiếp tục chịu sức ép giảm khi một số số liệu kinh tế chủ chốt của Mỹ được công bố không vượt kỳ vọng của thị trường.

Về cuối tuần, đồng USD nhích lên nhẹ sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố khả quan hơn dự kiến.

Trong tuần qua, đồng USD suy yếu, chủ yếu do sự tăng giá của đồng Yên Nhật Bản. Nhìn tổng thể, quá trình phục hồi của đồng bạc xanh vẫn đang tiếp diễn nhưng thiếu vững chắc, tiềm ẩn nhiều rủi ro và phụ thuộc lớn vào định hướng điều hành chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn trong thời gian tới./.