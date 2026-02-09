Sáng ngày 9/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.063 VND, giảm 2 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,63 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.862 VND/USD - 26.268 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.730 - 26.140VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.730 đồng 26.140 đồng Vietinbank 25.740 đồng 26.120 đồng BIDV 25.746 đồng 26.126 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.055 - 31.008 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.905 đồng 31.482 đồng Vietinbank 30.182 đồng 31.542 đồng BIDV 30.103 đồng 31.465 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.67 đồng 169.82 đồng Vietinbank 160.93 đồng 170.43 đồng BIDV 161.98 đồng 170.14 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 9/2/2026, tăng 600 đồng chiều mua vào và tăng 620 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.250 - 27.320 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 97,63 điểm.

Trong tuần qua, đồng USD ghi nhận mức tăng nhẹ so với rổ các đồng tiền chủ chốt, khi giới đầu tư phản ứng trước làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ tại Mỹ, qua đó gia tăng nhu cầu đối với các tài sản được coi là “tài sản trú ẩn an toàn”, trong đó có đồng bạc xanh.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hiện ở ngưỡng 97,63, sau khi chạm mức cao nhất trong vòng hai tuần vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Việc DXY phục hồi cho thấy đồng USD lấy lại phần nào sự ổn định. Diễn biến này cho thấy vai trò truyền thống của USD vẫn được củng cố trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh.

Tuần qua, các phát biểu từ các thành viên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy cuộc tranh luận về định hướng chính sách tiền tệ vẫn đang diễn ra gay gắt. Một bộ phận quan chức Fed công khai ủng hộ việc cắt giảm lãi suất ở mức đáng kể nhằm hỗ trợ tăng trưởng, trong khi những ý kiến khác tỏ ra thận trọng, lo ngại rằng lạm phát có thể chững lại ở mức cao nếu chính sách được nới lỏng quá sớm.

Phần lớn đà phục hồi gần đây của đồng USD được cho là xuất phát từ những tín hiệu chính sách của Fed, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm ông Kevin Warsh làm người kế nhiệm Chủ tịch Jerome Powell. Fed nhiều khả năng sẽ duy trì lập trường thận trọng, góp phần củng cố vị thế của đồng USD.

Kết quả cuộc bầu cử tại Nhật Bản được dự báo sẽ tác động trực tiếp tới diễn biến của đồng Yên và gián tiếp ảnh hưởng tới đồng USD. Trong trường hợp Thủ tướng Sanae Takaichi giành thắng lợi áp đảo, những quan ngại về xu hướng mở rộng chi tiêu tài khóa và gia tăng rủi ro nợ công có thể tiếp tục gây sức ép lên đồng Yên, từ đó tạo điều kiện cho đồng USD bước vào một nhịp tăng giá mới./.