Sáng ngày 2/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.064 VND, giảm 10 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 0,46%, xuống mức 97,15 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.871 VND/USD - 26.277 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.740 - 26.130 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.740 đồng 26.130 đồng Vietinbank 25.755 đồng 26.135 đồng BIDV 25.768 đồng 26.128 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.414 - 31.405 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.006 đồng 31.589 đồng Vietinbank 30.300 đồng 31.660 đồng BIDV 30.432 đồng 31.790 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 161.45 đồng 171.71 đồng Vietinbank 162.83 đồng 172.33 đồng BIDV 165.29 đồng 173.45 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 2/2/2026, tăng 250 đồng ở cả chiều mua và ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.450 - 26.500 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,46%, xuống mức 97,15 điểm.

Kết thúc tháng 1, chỉ số DXY đã giảm xuống vùng thấp nhất trong nhiều năm so với rổ các đồng tiền chủ chốt.

Trong tuần đầu tháng 2, diễn biến của đồng USD sẽ phụ thuộc nhiều vào cách thị trường diễn giải thông điệp của Fed cũng như các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố.

Cùng với yếu tố nội tại, sức mạnh của các đồng tiền lớn khác đang làm suy giảm vị thế tương đối của đồng USD. Đồng EUR được hỗ trợ bởi lập trường chính sách thận trọng của Ngân hàng Trung ương châu Âu, trong khi đồng Yên Nhật tăng giá nhờ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản từng bước điều chỉnh chính sách tiền tệ. Sự thu hẹp chênh lệch lợi suất giữa Mỹ và các nền kinh tế phát triển khiến dòng vốn toàn cầu có xu hướng phân bổ lại, làm giảm sức hấp dẫn của đồng bạc xanh.

Ngoài ra, tâm lý phòng ngừa rủi ro trên thị trường quốc tế tiếp tục gia tăng. Dòng tiền chuyển sang các tài sản an toàn như vàng phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng kinh tế toàn cầu và những bất ổn chính sách. Diễn biến này cũng góp phần gây sức ép lên đồng USD trong ngắn hạn.

Đồng USD nhiều khả năng dao động trong biên độ hẹp, với xu hướng nghiêng về suy yếu. Việc Fed giữ nguyên lãi suất giúp thị trường ổn định hơn nhưng chưa đủ để tạo lực đỡ bền vững cho đồng tiền này. Tổng thể, xu hướng chủ đạo của đồng USD trong tuần đầu tháng 2 vẫn là chịu áp lực giảm và biến động theo các dữ liệu kinh tế./.