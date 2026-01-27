|Ảnh minh họa
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.908 VND/USD - 26.318 VND/USD.
Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.978 - 26.368 VND/USD.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
25.978 đồng
|
26.368 đồng
|
Vietinbank
|
25.980 đồng
|
26.360 đồng
|
BIDV
|
25.997 đồng
|
26.357 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.303 - 31.282 đồng.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
30.268 đồng
|
31.864 đồng
|
Vietinbank
|
30.602 đồng
|
31.962 đồng
|
BIDV
|
30.554 đồng
|
31.907 đồng
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 154 đồng - 170 đồng.
Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
163.92 đồng
|
174.33 đồng
|
Vietinbank
|
165.27 đồng
|
174.77 đồng
|
BIDV
|
166.38 đồng
|
174.58 đồng
Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 27/1/2026, tăng 74 đồng ở chiều mua và tăng 44 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.339 - 26.459 đồng/USD.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,55%, hiện ở mức 97,06 điểm.
Đồng USD giảm giá trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, trong khi đồng Yên Nhật Bản vọt lên mức cao nhất trong hơn hai tháng, khi thị trường gia tăng đồn đoán về khả năng Mỹ và Nhật Bản sẽ phối hợp can thiệp vào thị trường tiền tệ, sau các phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản và quan chức ngoại hối hàng đầu nước này.
Đồng USD giảm 1% so với đồng Yên, xuống còn 154,15 Yên, hướng tới mức sụt giảm gần 3% trong hai phiên giao dịch gần nhất, mức suy yếu mạnh nhất kể từ tháng 4/2025, sau những biến động thị trường liên quan đến các mức thuế “Ngày Giải phóng”.
Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, đà bán tháo đồng USD đã kéo đồng EUR và Bảng Anh leo lên mức cao nhất trong bốn tháng qua, trong khi Dollard Australia (AUD) chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2024.
Tính tới thời điểm báo cáo, đồng EUR tăng 0,4% lên 1,18585 USD, Bảng Anh tăng 0,3% lên 1,3691 USD, còn đồng AUD tiến 0,5% lên 0,6931 USD./.