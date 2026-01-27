Kỳ họp thứ 31, HĐND TP. Hà Nội khóa 16 xem xét 5 nội dung quan trọng

(TBTCO) - Kỳ họp thứ 31, HĐND TP. Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc sáng ngày 27/1/2026 xem xét, thông qua 5 cơ chế, chính sách quan trọng, cấp thiết, đóng góp vào quá trình xây dựng bộ ba trụ cột phát triển Thủ đô.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, kỳ họp thứ 31 của HĐND thành phố được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt - ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và là kỳ họp chuyên đề thứ 2 của HĐND thành phố trong tháng 1/2026. Điều đó đã nói lên tinh thần làm việc hết sức khẩn trương của HĐND thành phố, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, thông qua việc giám sát, đôn đốc những nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, nhất là những việc lớn, việc khó chưa có trong tiền lệ mà hiện nay thành phố đang tập trung triển khai thực hiện.

Với yêu cầu và nhiệm vụ đó, HĐND thành phố tổ chức kỳ họp để cụ thể hóa và triển khai ngay các quy định của Luật, Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và chỉ đạo của Thành ủy nhằm phục vụ cho sự phát triển của Thủ đô.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo chương trình kỳ họp đã được HĐND thành phố thông qua, kỳ họp sẽ xem xét các nhóm vấn đề do UBND thành phố trình, gồm:

Thứ nhất, điều chỉnh, bổ sung tổng nguồn Kế hoạch đầu tư công năm 2026 và cụ thể hóa các tiêu chí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội. Đây là những công cụ pháp lý quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thực hiện các dự án trọng điểm.

Thứ hai, xem xét các đề án lớn về đô thị như: điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030; Đề án khu đô thị đa mục tiêu và đặc biệt là chủ trương về Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Thứ ba, cho ý kiến về quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và các dự án PPP theo hình thức BT như dự án cải tạo khu vực Hồ Tây, dự án trục Quốc lộ 1A, đồng thời đóng góp ý kiến vào sửa đổi Luật Thủ đô năm 2024.

Thứ tư, xem xét quyết định một số cơ chế chính sách về an sinh xã hội và nguồn nhân lực, bao gồm giá dịch vụ khám chữa bệnh và quy định về thu hút, trọng dụng người có tài năng trên địa bàn thành phố.

Thứ năm, HĐND thành phố sẽ tiến hành xem xét các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và hiệu quả của bộ máy chính quyền Thành phố.

"Khối lượng công việc của kỳ họp thứ 31 là rất lớn, với nhiều nội dung khó, phức tạp và có tính chất lâu dài. Việc nhanh chóng xem xét, thông qua những cơ chế, chính sách quan trọng, cấp thiết tại kỳ họp này là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ thành phố, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và triển khai ngay tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; qua đó đóng góp vào quá trình xây dựng bộ ba trụ cột phát triển Thủ đô là thể chế, quy hoạch, mô hình phát triển mới gắn với xác lập mô hình tăng trưởng hai con số của Thủ đô trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn 100 năm và xa hơn" - bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Để kỳ họp đạt kết quả cao nhất, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội cũng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ các tờ trình, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; thảo luận dân chủ, khách quan, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để các Nghị quyết được thông qua đảm bảo tính khoa học, đúng quy định pháp luật và sát với thực tiễn đời sống nhân dân./.