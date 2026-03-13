Giá vàng hôm nay ngày 13/3: Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 13/3 đồng loạt điều chỉnh giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn, với vàng miếng và vàng nhẫn phổ biến giảm khoảng 900.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 13/3, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn sau phiên tăng trước đó. Ở phân khúc vàng miếng, nhiều thương hiệu lớn như DOJI, PNJ và SJC đồng loạt hạ giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, mặt bằng giao dịch phổ biến được đưa về quanh mức 183,3 - 186,3 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 900.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 13/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng cũng được điều chỉnh giảm tương tự, hiện niêm yết ở mức 183,5 - 186,3 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó. Cùng xu hướng, Bảo Tín Minh Châu cũng hạ giá vàng miếng xuống còn 183,5 - 186,3 triệu đồng/lượng; trong đó giá mua vào giảm 700.000 đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 900.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Đà giảm không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 183 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 186 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Tương tự, PNJ điều chỉnh giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch vàng nhẫn xuống quanh vùng 183,2 - 186,2 triệu đồng/lượng. DOJI cũng hạ giá 900.000 đồng/lượng mỗi chiều, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 183,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 186,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống quanh mức 183,1 - 186,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giảm nhẹ hơn, khoảng 200.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về quanh ngưỡng 183,3 - 186,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch quanh 5.082 USD/ounce, giảm hơn 90 USD/ounce so với phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 161,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến suy yếu của kim loại quý xuất hiện vào giữa phiên giao dịch trước đó khi đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên, làm giảm sức hấp dẫn của vàng, tài sản không mang lại lợi suất. Bên cạnh đó, những lo ngại về khả năng lạm phát toàn cầu duy trì ở mức cao cũng tạo áp lực lên thị trường khi triển vọng kinh tế thế giới có thể chịu tác động tiêu cực.

Đáng chú ý, dù căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông được xem là một trong những yếu tố có khả năng gây bất ổn lớn trong nhiều thập kỷ, giá vàng đến nay chưa ghi nhận biến động mạnh tương xứng với vai trò tài sản trú ẩn an toàn. Theo giới giao dịch, phản ứng khá hạn chế của thị trường cho thấy nhà đầu tư vẫn đang thận trọng theo dõi diễn biến xung đột.

Các chuyên gia cũng cho rằng áp lực điều chỉnh gần đây một phần đến từ hoạt động chốt lời của nhà đầu tư sau giai đoạn giá vàng tăng mạnh trước đó. Đồng thời, sự phục hồi của đồng USD khiến dòng tiền ngắn hạn có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản khác, qua đó khiến kim loại quý suy yếu.

Tuy vậy, nhiều nhà phân tích nhận định xu hướng dài hạn của vàng chưa có thay đổi đáng kể, khi các rủi ro kinh tế và địa chính trị trên thế giới vẫn tồn tại và có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản trú ẩn.

Ở phía nguồn cung, theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), sản lượng vàng khai thác toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025. Cụ thể, các doanh nghiệp khai thác đã sản xuất 3.672 tấn vàng, tăng khoảng 1% so với năm trước và là mức cao nhất từng được ghi nhận, trong bối cảnh giá vàng lập đỉnh lịch sử.

Dự báo trong năm 2026, sản lượng vàng khai thác có thể tiếp tục tăng nhưng với tốc độ vừa phải, khi hai mỏ vàng lớn dự kiến quay trở lại hoạt động, qua đó bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường.