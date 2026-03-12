Ngày 12/3: Giá dầu thế giới quay đầu tăng hơn 5%

Giá dầu thế giới hôm nay (12/3) tăng hơn 5% khi các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 92,62 USD/thùng, tăng 5,49%; giá dầu WTI ở mốc 81,79 USD/thùng, tăng 5,25%.

Giá xăng dầu thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 12/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 92,62 USD/thùng, tăng 5,49% (tương đương tăng 4.82 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 81,79 USD/thùng, tăng 5,25% (tương đương tăng 4,38 USD/thùng).

IEA khuyến nghị giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, mức xả kho lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này nhằm kiềm chế đà tăng của giá năng lượng, vốn đã tăng khoảng 25% kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát. Tuy nhiên, thời điểm triển khai kế hoạch xả kho vẫn chưa được ấn định.

Khối lượng dầu dự kiến được giải phóng cao hơn gấp đôi so với 182 triệu thùng từng được tung ra thị trường vào năm 2022 sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng con số này vẫn chưa đủ để bù đắp những thiệt hại nguồn cung nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài.

Theo ước tính của các nhà phân tích tại Macquarie, lượng dầu dự kiến được xả kho chỉ tương đương khoảng bốn ngày sản lượng dầu toàn cầu, hoặc bằng khoảng 16 ngày lượng dầu thô vận chuyển qua khu vực Vùng Vịnh.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như đình trệ kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Điều này khiến việc xuất khẩu khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu bị gián đoạn, đẩy giá dầu thế giới lên mức cao nhất kể từ năm 2022.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabai đã đóng cửa nhà máy lọc dầu Ruwais sau khi xảy ra hỏa hoạn tại một cơ sở trong khu phức hợp, được cho là hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Đây là sự cố mới nhất làm gián đoạn hạ tầng năng lượng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang.

Ả rập Xê-út - quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới được cho là đang tìm cách gia tăng nguồn cung thông qua tuyến vận chuyển tại Biển Đỏ. Tuy nhiên, dữ liệu vận tải cho thấy khối lượng này vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để bù đắp sự sụt giảm dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz.

Quốc gia này đang tận dụng cảng Yanbu trên Biển Đỏ để thúc đẩy xuất khẩu, nhằm tránh phải cắt giảm sản lượng sâu trong bối cảnh các nước láng giềng như Iraq, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã bắt đầu giảm sản lượng.

Theo công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie, cuộc xung đột hiện khiến nguồn cung dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ khu vực Vùng Vịnh ra thị trường toàn cầu sụt giảm khoảng 15 triệu thùng/ngày, yếu tố có thể đẩy giá dầu lên tới 150 USD/thùng./.