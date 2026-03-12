Ngày 12/3: Giá bạc giảm trước tác động trái chiều từ sức mạnh của đồng USD

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (12/3) giảm trước tác động trái chiều từ sức mạnh của đồng USD và kỳ vọng hạ lãi suất. Trong nước, giá bạc quay đầu giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.747.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.777.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện ở mức 88,7 USD/ounce, giảm 0,39% so với phiên ngày hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.255.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.365.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước quay đầu giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.747.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.777.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.749.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.783.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm, hiện ở mức giá 2.246.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.252.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 12/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.747.000 2.777.000 2.749.000 2.783.000 1 kg 73.266.000 74.064.000 73.318.000 74.215.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.755.000 2.785.000 2.757.000 2.787.000 1 kg 73.472.000 74.276.000 73.514.000 74.327.000

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới giao ngay hiện ở mức 88,7 USD/ounce, giảm 0,39% so với phiên ngày 11/3.

Dù giá bạc hiện vẫn thấp hơn khá nhiều so với mức đỉnh lịch sử 121 USD/ounce được thiết lập vào cuối tháng 1/2026, song mặt bằng giá hiện nay vẫn cao gấp khoảng ba lần so với cùng kỳ năm trước, cho thấy xu hướng tăng mạnh của kim loại quý này trong vòng một năm qua.

Theo nhận định của giới phân tích, triển vọng của bạc vẫn được đánh giá tích cực trong bối cảnh giá dầu đang có xu hướng hạ nhiệt, góp phần làm dịu bớt áp lực lạm phát toàn cầu. Đồng thời, thị trường ngày càng gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sớm bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất. Nếu kịch bản này diễn ra, đồng USD có khả năng suy yếu, qua đó tạo thêm động lực hỗ trợ cho giá các kim loại quý như vàng và bạc.

Ở chiều ngược lại, đồng USD vẫn đang duy trì sức mạnh tương đối trên thị trường tiền tệ quốc tế. Trong nhiều giai đoạn, sự tăng giá của đồng bạc xanh thường gây áp lực nhất định lên thị trường kim loại quý, trong đó có bạc. Dù mối tương quan này không phải lúc nào cũng tuyệt đối, nhưng nó vẫn là yếu tố khiến đà tăng của bạc khó bứt phá mạnh trong ngắn hạn.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 12/3/2026: