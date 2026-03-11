Giá vàng hôm nay ngày 11/3: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng lên đến 2 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng 11/3 bật tăng mạnh tại nhiều thương hiệu lớn, với vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng tới 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước, đưa giá giao dịch phổ biến lên quanh vùng 183 - 186 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 11/3, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà tăng giá tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, nhiều thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, SJC và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt điều chỉnh tăng giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau khi điều chỉnh, giá giao dịch phổ biến trên thị trường được nâng lên quanh mức 183,1 - 186,1 triệu đồng/lượng, cao hơn 2 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 11/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, doanh nghiệp này cũng điều chỉnh tăng giá vàng miếng với biên độ tương tự. Sau khi tăng thêm 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá giao dịch phổ biến hiện được niêm yết quanh mức 183,1 - 186,1 triệu đồng/lượng.

Đà tăng không chỉ xuất hiện ở phân khúc vàng miếng mà còn lan sang thị trường vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 182,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 185,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng đồng loạt 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác. Tại PNJ, giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng thêm 2 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa mức giao dịch lên quanh ngưỡng 183,1 - 186,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI cũng nâng giá vàng nhẫn thêm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện niêm yết ở mức khoảng 183,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 186,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Cùng xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng thêm 1,9 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều, đưa giá giao dịch vàng nhẫn lên quanh vùng 183 - 186 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng 1,8 triệu đồng/lượng, qua đó kéo giá vàng nhẫn lên quanh mức 183,3 - 186,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 5.188,4 USD/ounce, tăng khoảng 96,38 USD/ounce, tương đương 1,89% trong 24 giờ qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa tính thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 164,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 21,4 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đà tăng của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, qua đó làm giảm chi phí nắm giữ vàng. Bên cạnh đó, những tín hiệu hạ nhiệt từ căng thẳng tại Trung Đông sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cuộc xung đột có thể “sớm kết thúc” cũng góp phần tác động đến diễn biến của thị trường tài chính toàn cầu.

Trong phiên giao dịch ngày 10/3, giá vàng giao ngay có thời điểm tăng hơn 1% trước khi thu hẹp đà tăng vào cuối phiên, khi thị trường chứng khoán phục hồi. Theo ông Ricardo Evangelista - Chuyên gia phân tích tại ActivTrades, sự suy yếu của đồng USD cùng với lợi suất trái phiếu giảm vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng.

Cùng thời điểm, đồng USD giảm khoảng 0,6% xuống mức thấp nhất trong một tuần, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm, góp phần củng cố sức hấp dẫn của kim loại quý.

Trong khi đó, thị trường đang theo dõi sát các tín hiệu chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giới đầu tư hiện kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 18/3 và có thể bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào khoảng tháng 7 năm nay, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Bên cạnh đó, dữ liệu lạm phát của Mỹ cũng đang được chờ đợi. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 dự kiến công bố trong ngày 11/3 theo giờ Washington, trong khi chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát của Fed sẽ được công bố vào ngày 13/3. Những số liệu này được xem là yếu tố quan trọng định hướng kỳ vọng chính sách tiền tệ và diễn biến của thị trường vàng trong thời gian tới.