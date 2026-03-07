Giá vàng hôm nay ngày 7/3: Giá vàng đồng loạt giảm 900.000 đồng/lượng

(TBTCO) - Giá vàng trong nước sáng ngày 7/3 ghi nhận xu hướng giảm giá ở cả vàng miếng và vàng nhẫn. Nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt điều chỉnh hạ khoảng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 7/3, thị trường vàng trong nước quay đầu giảm tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn. Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu DOJI, PNJ, SJC và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt điều chỉnh giảm giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, giá giao dịch phổ biến được giảm xuống quanh mức 180,8 - 183,8 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 7/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, doanh nghiệp này cũng điều chỉnh giảm giá vàng miếng, đưa mức niêm yết xuống 181 - 183,8 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá mua vào giảm 1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 900.000 đồng/lượng.

Đà giảm giá không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn ghi nhận tại phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết ở mức khoảng 180,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 183,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Tương tự, PNJ điều chỉnh giảm thêm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá giao dịch vàng nhẫn xuống khoảng 180,8 - 183,8 triệu đồng/lượng. DOJI cũng giảm giá 900.000 đồng/lượng mỗi chiều, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 180,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống quanh vùng 180,8 - 183,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giảm 900.000 đồng/lượng, qua đó đưa giá vàng nhẫn về quanh ngưỡng 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện giao dịch quanh mức 5.171 USD/ounce, tăng hơn 100 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 164 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trước đó, vào đầu tuần, giá vàng từng tiến sát vùng kháng cự 5.400 USD/ounce khi nhà đầu tư phản ứng trước diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là các hành động quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Tuy nhiên, đà tăng này không duy trì lâu khi áp lực chốt lời xuất hiện, kéo giá vàng giảm xuống dưới 5.100 USD/ounce vào chiều ngày 5/3.

Tính chung từ đầu tuần đến nay, giá vàng đã giảm khoảng 3% so với tuần trước. Nếu không xuất hiện biến động mạnh trong các phiên còn lại, thị trường có thể chấm dứt chuỗi bốn tuần tăng liên tiếp, trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất đang suy yếu, trong khi lo ngại lạm phát gia tăng trở lại khi giá năng lượng đi lên.

Dù vàng đang chịu áp lực điều chỉnh, một số dữ liệu kinh tế mới công bố tại Mỹ đã phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường trước kỳ nghỉ cuối tuần. Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 2 ghi nhận mức giảm 92.000 việc làm, trái ngược với dự báo trước đó cho rằng nền kinh tế có thể tăng khoảng 58.000 việc làm. Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 2 tăng lên 4,4%, cao hơn mức 4,3% của tháng 1.

Các chuyên gia cho rằng những biến động mạnh của giá vàng trong tuần này phản ánh quá trình thị trường điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng hồi tháng 1. Trong kịch bản cơ sở, giá vàng có thể quay trở lại vùng 5.000 USD/ounce khi lực đầu cơ dần được giải tỏa.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn là yếu tố khó lường. Các nhà phân tích khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thị trường dầu mỏ, bởi biến động của giá năng lượng đang tác động trực tiếp đến đồng USD và qua đó ảnh hưởng đến xu hướng của kim loại quý.

Theo các chuyên gia tại Metals Focus, dù vàng chưa duy trì được đà tăng gần đây, triển vọng đối với kim loại quý trong trung hạn vẫn tương đối tích cực. Một số nhận định cho rằng nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang hoặc nguồn cung dầu mỏ toàn cầu bị gián đoạn đáng kể, giá vàng hoàn toàn có thể hướng tới mốc 6.000 USD/ounce trong thời gian tới.