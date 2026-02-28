Giá vàng hôm nay ngày 28/2: Giá vàng miếng duy trì quanh mốc 181 - 184 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng 28/2, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn tiếp tục ổn định trong vùng 181 - 184 triệu đồng/lượng, trong khi một số doanh nghiệp điều chỉnh giảm nhẹ 200.000 - 500.000 đồng/lượng ở phân khúc vàng nhẫn.

Giá vàng trong nước

Sáng ngày 28/2, giá vàng trong nước nhìn chung không ghi nhận biến động đáng kể tại phần lớn doanh nghiệp kinh doanh lớn. Khảo sát của phóng viên cho thấy các thương hiệu như PNJ, SJC, DOJI và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý duy trì mặt bằng giá phổ biến trong khoảng 181 - 184 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra, không thay đổi so với phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 28/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu có điều chỉnh giảm nhẹ. Giá giao dịch tại doanh nghiệp này hiện phổ biến quanh mức 180,5 - 183,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, thấp hơn 500.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Ở phân khúc vàng nhẫn, diễn biến cũng tương đối đồng nhất giữa các thương hiệu. Tại SJC, vàng nhẫn được niêm yết ở mức khoảng 180,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 183,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên trước. PNJ giữ nguyên giá giao dịch so với trước đó, dao động trong vùng 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng.

Tương tự, DOJI không điều chỉnh giá, hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 180,9 triệu đồng/lượng mua vào và 183,9 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng duy trì mặt bằng giá quanh ngưỡng 180,5 - 183,5 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn về mức 180,5 triệu đồng/lượng mua vào và 183,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng 28/2 giao dịch ở mức 5.278,2 USD/ounce, tăng 1,82% so với 24 giờ trước, tương ứng mức tăng 94,3 USD/ounce và là vùng giá cao nhất kể từ ngày 30/1. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 166,9 triệu đồng/lượng (chưa thuế, phí). Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện ở mức khoảng 17,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Đà đi lên của kim loại quý này được hỗ trợ bởi diễn biến địa chính trị gia tăng, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran được gia hạn nhưng chưa đạt bước đột phá, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột. Ông Phillip Streible - Chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures, nhận định các yếu tố rủi ro địa chính trị đang hội tụ, qua đó thúc đẩy dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn an toàn.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng, làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi và củng cố thêm động lực tăng giá. Theo ông Streible, mục tiêu tiếp theo của vàng có thể hướng đến ngưỡng 5.450 USD/ounce, trong khi vùng 5.120 USD/ounce đóng vai trò hỗ trợ quan trọng.

Ở khía cạnh kinh tế vĩ mô, dữ liệu cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 1 tăng cao hơn dự báo, làm dấy lên khả năng lạm phát tiếp tục gia tăng trong các tháng tới. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá xác suất khoảng 42% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 6.

Tại châu Á, số liệu từ Cục Thống kê Hồng Kông (Trung Quốc) cho thấy nhập khẩu vàng ròng của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới qua Hồng Kông trong tháng 1 tăng 68,7% so với tháng 12/2025. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bãi bỏ quy định về dự trữ rủi ro đối với hợp đồng tương lai ngoại hối nhằm khuyến khích mua USD, động thái được xem là nhằm kiềm chế đà tăng của đồng Nhân dân tệ.