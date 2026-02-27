|Ảnh minh họa
Diễn biến thị trường trong nước
* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.849 - 26.253 VND/USD.
Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.850 - 26.260 VND/USD.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá USD
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
25.850 đồng
|
26.260 đồng
|
Vietinbank
|
25.875 đồng
|
26.255 đồng
|
BIDV
|
25.908 đồng
|
26.288 đồng
* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.130 - 31.091 VND/EUR.
Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá EUR
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
30.003 đồng
|
31.585 đồng
|
Vietinbank
|
30.265 đồng
|
31.625 đồng
|
BIDV
|
30.333 đồng
|
31.703 đồng
* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 - 169 VND/Yên Nhật.
Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
|
Tỷ giá Yên Nhật
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Vietcombank
|
161.24 đồng
|
171.49 đồng
|
Vietinbank
|
162.92 đồng
|
172.42 đồng
|
BIDV
|
163.66 đồng
|
171.91 đồng
Tại thị trường tự do, tỷ giá USD ''chợ đen'' tính đến 4h30 ngày 27/2/2026, giảm 259 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.407 - 26.527 đồng/USD.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,11%, hiện ở mức 97,81 điểm.
Đồng USD biến động khá hạn chế vào ngày thứ Năm khi các nhà giao dịch đánh giá triển vọng về thuế quan, tâm lý rủi ro và tình hình kinh tế.
Đồng Yên Nhật phục hồi trong phiên thứ Năm sau khi người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết quyết định có tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng 3 và tháng 4 hay không sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế. Theo đó, Đồng Yên tăng 0,12% so với đồng bạc xanh, lên mức 156,15 yên/USD.
Đồng EUR giảm 0,11% xuống 1,1796 USD; Đồng Bảng Anh giảm 0,52%, xuống còn 1,3486 USD.
Đồng Nhân dân tệ Trung Quốc tăng giá so với USD trên thị trường giao dịch ngoài nước, tăng 0,22%, lên 6,842 Nhân dân tệ/USD, mức cao nhất trong gần 3 năm, bất chấp việc ngân hàng trung ương phát tín hiệu muốn kiềm chế đà tăng nhanh của đồng tiền này./.