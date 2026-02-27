Sáng ngày 27/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.044 VND, giảm 7 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,11%, hiện ở mức 97,81 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.849 - 26.253 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm, Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.850 - 26.260 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.850 đồng 26.260 đồng Vietinbank 25.875 đồng 26.255 đồng BIDV 25.908 đồng 26.288 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.130 - 31.091 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.003 đồng 31.585 đồng Vietinbank 30.265 đồng 31.625 đồng BIDV 30.333 đồng 31.703 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 - 169 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 161.24 đồng 171.49 đồng Vietinbank 162.92 đồng 172.42 đồng BIDV 163.66 đồng 171.91 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD ''chợ đen'' tính đến 4h30 ngày 27/2/2026, giảm 259 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.407 - 26.527 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,11%, hiện ở mức 97,81 điểm.

Đồng USD biến động khá hạn chế vào ngày thứ Năm khi các nhà giao dịch đánh giá triển vọng về thuế quan, tâm lý rủi ro và tình hình kinh tế.

Đồng Yên Nhật phục hồi trong phiên thứ Năm sau khi người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết quyết định có tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng 3 và tháng 4 hay không sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế. Theo đó, Đồng Yên tăng 0,12% so với đồng bạc xanh, lên mức 156,15 yên/USD.

Đồng EUR giảm 0,11% xuống 1,1796 USD; Đồng Bảng Anh giảm 0,52%, xuống còn 1,3486 USD.

Đồng Nhân dân tệ Trung Quốc tăng giá so với USD trên thị trường giao dịch ngoài nước, tăng 0,22%, lên 6,842 Nhân dân tệ/USD, mức cao nhất trong gần 3 năm, bất chấp việc ngân hàng trung ương phát tín hiệu muốn kiềm chế đà tăng nhanh của đồng tiền này./.