Sáng ngày 19/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.049 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,59%, hiện ở mức 97,73 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.847 VND/USD - 26.251 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.750 đồng 26.160 đồng Vietinbank 25.605 đồng 26.145 đồng BIDV 25.790 đồng 26.170 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.251 - 31.225 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.919 đồng 31.692 đồng Vietinbank 29.750 đồng 31.470 đồng BIDV 30.300 đồng 31.673 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.74 đồng 174.15 đồng Vietinbank 162.28 đồng 173.78 đồng BIDV 165.96 đồng 174.28 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 19/2/2026, giảm 5 đồng ở chiều mua và tăng 5 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.731 - 26.881 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD tiếp tục mạnh lên sau khi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ và biên bản cuộc họp tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được công bố, trong khi đồng EUR trượt giá vào ngày thứ Tư sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, Christine Lagarde, có kế hoạch từ chức sớm.

Đồng Bảng Anh giảm 0,52%, xuống 1,3499 USD sau khi số liệu chính thức cho thấy lạm phát tiêu dùng hằng năm của Anh giảm xuống 3% trong tháng 1, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế trong khảo sát của Reuters, từ mức 3,4% của tháng 12.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD tăng 0,98%, lên 154,78 USD.

Ở các thị trường khác, đồng Đô la New Zealand (kiwi) giảm 1,39% so với USD, xuống 0,5961 USD, sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 2,25% trong cuộc họp đầu tiên do Thống đốc Anna Breman chủ trì./.