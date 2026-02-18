(TBTCO) - Bước sang ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu bắt đầu sôi động trở lại. Nhu cầu nước giải khát, bia, rượu, thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng phục vụ du xuân tăng rõ. Nguồn cung dồi dào giúp giá cả tiếp tục giữ ổn định.

Ngày 18/2/2026 (mùng 2 Tết), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước ghi nhận, thị trường bán lẻ phục hồi tích cực, đặc biệt ở nhóm thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh. Dù người dân vẫn ưu tiên du xuân, lễ chùa và sum họp gia đình, hoạt động mua sắm đã tăng trở lại so với mùng 1 Tết, tập trung vào rau, củ, thủy - hải sản, thịt lợn, thịt bò...

Sức mua thực phẩm và hàng du xuân tăng rõ. Ảnh: HA

Hệ thống phân phối tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp thị trường. Bên cạnh các chuỗi cửa hàng tiện lợi hoạt động xuyên Tết như Circle K, FamilyMart, 7-Eleven và GS 25, nhiều hệ thống bán lẻ như AEON Mall, MM Mega Market, Saigon Co.op đã mở cửa khai xuân theo khung giờ phù hợp. Đáng chú ý, hệ thống AEON Mall duy trì hoạt động từ chiều mùng 1 Tết, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm đầu năm của người dân.

Tại các chợ truyền thống, một bộ phận tiểu thương đã quay lại kinh doanh, chủ yếu bán thực phẩm tươi sống, rau xanh, trái cây và đồ lễ. Hoa tươi, trái cây tiếp tục giữ sức mua ổn định. Mặt bằng giá nhìn chung không biến động so với cận Tết; tại siêu thị, giá được niêm yết cố định kèm nhiều chương trình khuyến mại khai xuân, không ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất hợp lý.

Theo tổng hợp từ các Sở Công thương địa phương, tổng giá trị dự trữ hàng Tết tăng khoảng 10 - 15% so với tháng bình thường; riêng nhóm hàng thiết yếu tại nhiều doanh nghiệp phân phối lớn tăng 20 - 40%. Hàng hóa phong phú, tập trung vào lương thực, thực phẩm tươi sống và chế biến, bánh mứt kẹo, đồ uống, xăng dầu. Hoạt động kết nối cung - cầu giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố tiếp tục được đẩy mạnh, thúc đẩy tiêu thụ đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP.