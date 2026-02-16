Ngày 16/2: Giá cao su trên các sàn châu Á đồng loạt giảm

Giá cao su trên các sàn châu Á hôm nay (16/2) đồng loạt giảm khi thanh khoản suy yếu. Sàn Osaka Exchange mất 0,8% trong tuần; sàn Shanghai Futures Exchange lùi mạnh trong phiên gần nhất giữa bối cảnh nhu cầu tạm chững và biến động tiền tệ gia tăng. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp ổn định khi bước vào kỳ nghỉ Tết.

Giá cao su trên các sàn châu Á hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Thị trường cao su châu Á đang bước vào giai đoạn “lặng sóng” trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới. Thanh khoản suy giảm rõ rệt khi nhiều nhà máy Trung Quốc công bố kế hoạch tạm dừng sản xuất hoặc bảo trì, kéo theo nhu cầu nguyên liệu đầu vào chững lại trong ngắn hạn.

Kết thúc phiên, trên Osaka Exchange (OSE), hợp đồng cao su giao tháng 7/2026 giảm 0,7 Yên, xuống 347,1 Yên/kg; tính chung cả tuần mất 0,8%. Tại Shanghai Futures Exchange (SHFE), hợp đồng tháng 5 giảm 235 NDT/tấn, còn 16.315 NDT/tấn, dù vẫn tăng 1,74% so với đầu tuần. Hợp đồng butadien, nguyên liệu thay thế quan trọng cũng lùi 2,57.

Ở Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 3 giảm 0,6%, còn 337 Yên/kg, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Áp lực không chỉ đến từ nhu cầu chậm lại mà còn do biến động tiền tệ.

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường cao su đang chịu tác động đồng thời từ yếu tố mùa vụ, thanh khoản và tiền tệ. Sau kỳ nghỉ, hướng đi tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tốc độ khôi phục hoạt động sản xuất tại Trung Quốc và sức bền của nhu cầu toàn cầu.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.