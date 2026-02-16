(TBTCO) - Với kế hoạch vốn hơn 6.820 tỷ đồng được giao, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các chủ đầu tư tăng tốc triển khai dự án ngay từ đầu năm, tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, phấn đấu giải ngân tối thiểu 95% trong năm 2026.

Đẩy mạnh giải ngân ngay từ đầu năm

Theo Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 6.820 tỷ đồng (bao gồm vốn ngân sách địa phương 5.862 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 958,6 tỷ đồng). Trên cơ sở đó, địa phương phân bổ chi tiết gần 6.588 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách địa phương hơn 5.914 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương gần 674 tỷ đồng.

Một số dự án ở Quảng Ngãi gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ước giải ngân đến ngày 31/1/2026 là 323 tỷ đồng, đạt 4,74% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 4,9% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao, trong đó, ngân sách địa phương 290 tỷ đồng; ngân sách Trung ương 33 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng cho hay, tỷ lệ giải ngân năm 2025 chưa cao chủ yếu là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và số vốn ngân sách Trung ương mới giao thêm hiện đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu nên chưa có khối lượng để giải ngân; nguồn thu tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch.

Năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi ghi dấu ấn khi trở thành một trong những đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao của tỉnh Quảng Ngãi. Phát huy kết quả đạt được, Ban đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp đồng bộ và triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm 2026, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công được giao.

Trao đổi với phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam, ông Võ Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho hay, ngay từ đầu năm, Ban đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng dự án, phân công rõ trách nhiệm cho từng lãnh đạo phụ trách khu vực, lĩnh vực. Nguyên tắc đặt ra là đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng kế hoạch đề ra và đáp ứng yêu cầu giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

“Ban tổ chức giao ban hàng tuần, mọi vướng mắc phát sinh phải báo cáo trực tiếp Giám đốc để kịp thời xử lý. Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất nhằm tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng. Một trong những giải pháp trọng tâm là thành lập các tổ công tác phối hợp với địa phương xử lý dứt điểm các “điểm nóng”. Song song đó, đẩy nhanh thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ”, ông Trung nói.

Ông Trung cũng cho hay, với vai trò là đơn vị thực hiện, Ban chủ yếu tập trung tổ chức triển khai đúng quy định, đồng thời tham mưu điều chuyển vốn linh hoạt giữa các công trình có khả năng hấp thụ vốn tốt và các công trình chậm tiến độ.

“Mục tiêu năm 2026 là phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao và đủ điều kiện giải ngân. Tuy nhiên, thực tế có thể phát sinh trường hợp kế hoạch vốn có nhưng nguồn thu (như nguồn sử dụng đất) không đạt, dẫn đến thiếu nguồn cấp phát. Đây là yếu tố khách quan từng xảy ra trong các năm trước, song Ban quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao”, ông Trung khẳng định.

Giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng

Để giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

UBND tỉnh đưa các mốc giải ngân cụ thể, trong đó, đến ngày 30/6, giải ngân phải đạt ít nhất là 40%; đến ngày 30/9 giải ngân phải đạt ít nhất là 70%; đến ngày 31/12 giải ngân phải đạt ít nhất là 90% và đến ngày 31/1 giải ngân đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn năm 2026 được giao.

Để đạt kết quả trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các chủ đầu tư căn cứ mốc thời gian yêu cầu giải ngân vốn, thường xuyên rà soát, xây dựng, cập nhật tiến độ chi tiết để theo dõi, đôn đốc, quản lý tiến độ; xây dựng kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng. Tích cực giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

Tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu nhà thầu thi công ký cam kết về tiến độ thực hiện, có phương án đảm bảo nguồn nhân lực để tổ chức thi công trong các ngày Lễ, Tết. Kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức kịp thời, hiệu quả công tác đấu giá đất để thu tiền sử dụng đất đáp ứng kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh.

Đối với Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao khẩn trương nhập dự toán vào hệ thống TABMIS và thông báo vốn bổ sung có mục tiêu cho các cơ quan, đơn vị, địa phương ngay khi cấp thẩm quyền giao/điều chỉnh vốn cho các đơn vị. Kịp thời nhập TABMIS từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết theo tiến độ thu thực tế cho các dự án.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị; tổ chức họp giao ban định kỳ với các đơn vị chủ đầu tư để kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.