Ngày 16/2: Giá lúa gạo chững lại do nhiều nơi nghỉ Tết

Giá lúa gạo hôm nay (16/2) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang, giao dịch mua bán chậm vì nhiều địa phương tạm ngưng hoạt động dịp Tết.

Giá lúa gạo hôm nay ổn định do nhiều nơi nghỉ Tết. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi hôm nay ổn định so với hôm qua. Cụ thể, lúa IR 50404 dao động 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa OM 5451 từ 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 4218 ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa OM 18 và Đài Thơm 8 cùng neo trong khoảng 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa OM 34 dao động 5.200 - 5.400 đồng/kg.

Ở mặt hàng gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu, thị trường tiếp tục duy trì mặt bằng giá ổn định. Gạo nguyên liệu CL 555 dao động 8.200 - 8.350 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; IR 504 đạt 8.000 - 8.100 đồng/kg; OM 18 từ 8.900 - 9.100 đồng/kg; OM 380 ở mức 7.600 - 7.770 đồng/kg; OM 5451 từ 8.800 - 8.900 đồng/kg; Sóc thơm dao động 7.500 - 7.600 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 giữ mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ bán lẻ, giá gạo tiêu dùng ổn định. Gạo Nàng Nhen tiếp tục giữ mức cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Jasmine 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thường 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái 20.000 đồng/kg; gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm nhẹ xuống 360 - 365 USD/tấn, chủ yếu do nhịp giao dịch chững lại trước kỳ nghỉ Tết, khiến hoạt động ký kết và giao hàng tạm thời chậm lại.

Ngược lại, giá gạo Ấn Độ giữ ổn định nhờ lực mua cải thiện, đặc biệt từ các thị trường châu Phi. Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 353 - 359 USD/tấn, cao nhất gần một tháng; trong khi gạo trắng 5% tấm dao động 351 - 356 USD/tấn. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan tiếp tục neo cao ở mức 395 USD/tấn, song thị trường nhìn chung khá trầm lắng.

Các chuyên gia cho rằng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi hoạt động thu mua và xuất khẩu trở lại nhịp bình thường, giá lúa gạo trong nước có thể sôi động hơn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường châu Phi và Đông Nam Á vẫn duy trì ở mức khá./.