Ngày 16/2: Giá dầu thế giới dao động nhẹ theo hướng tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (16/2) tăng nhẹ sau nhịp giảm mạnh trước đó. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 67,75 USD/thùng, tăng 0,34%; giá dầu WTI ở mốc 62,89 USD/thùng, tăng 0,08%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ sau nhịp giảm mạnh trước đó. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 16/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 67,75 USD/thùng, tăng 0,34% (tương đương tăng 0,23 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,89 USD/thùng, tăng 0,08% (tương đương tăng 0,05 USD/thùng).

Giá dầu thô thế giới dao động nhẹ theo hướng tăng trong phiên giao dịch hôm nay, khi Brent và WTI đều nhích giá sau phiên lao dốc gần 3% trước đó, giữa bối cảnh dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn kỳ vọng giúp tâm lý thị trường cải thiện.

CPI Mỹ tháng 1 tăng thấp hơn dự báo, chủ yếu do giá xăng và chi phí thuê nhà giảm, góp phần hỗ trợ giá dầu trong trung hạn. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý rủi ro nguồn cung có thể tăng nếu Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định nối lại kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 4 để đáp ứng nhu cầu mùa hè, điều có thể gây áp lực lên giá. Đồng thời, nguồn cung toàn cầu dự báo vẫn khá dồi dào khi sản lượng từ nhiều nước như Venezuela phục hồi mạnh, doanh thu dầu của nước này tăng và dự kiến tiếp tục tăng trong vài tháng tới.

Số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của nước này tăng mạnh tới 8,5 triệu thùng, vượt xa mọi dự đoán của giới phân tích trước đó. Thêm vào đó, báo cáo mới nhất từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế như một gáo nước lạnh dội vào thị trường khi cảnh báo về mức dư cung kỷ lục có thể chạm ngưỡng 3,7 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2026. Đây được xem là mức dư thừa năng lượng lớn nhất kể từ sau giai đoạn đại dịch, gây cản trở nghiêm trọng cho mọi nỗ lực hồi phục giá của liên minh OPEC+.

Mặc dù dữ liệu lạm phát hạ nhiệt tại Mỹ mang lại hy vọng về việc cắt giảm lãi suất để kích cầu kinh tế, nhưng thực tế nhu cầu tiêu thụ năng lượng vẫn chưa có sự bứt phá tương xứng. Với bối cảnh hiện tại, giá xăng dầu khó có thể thiết lập một xu hướng tăng bền vững nếu các nước xuất khẩu dầu mỏ không có những động thái thắt chặt nguồn cung quyết liệt hơn trong thời gian tới./.