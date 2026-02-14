Ngày 14/2: Giá dầu thế giới tiếp đà giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (14/2) tiếp đà giảm nhẹ khi thị trường cân nhắc khả năng tăng sản lượng của OPEC+ và tín hiệu lạm phát Mỹ, sau nhịp giảm mạnh trước đó. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 67,51 USD/thùng, giảm 0,01%; giá dầu WTI ở mốc 62,69 USD/thùng, giảm 0,24%.

Giá dầu WTI hôm nay ở mốc 62,69 USD/thùng, giảm 0,24%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 14/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 67,51 USD/thùng, giảm 0,01% (tương đương giảm 0,01 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 62,69 USD/thùng, giảm 0,24% (tương đương giảm 0,15 USD/thùng).

Giá dầu tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày hôm nay sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố, phục hồi từ mức giảm trước đó khi xuất hiện thông tin OPEC+ đang nghiêng về khả năng nối lại việc tăng sản lượng.

Cả hai chuẩn dầu đều hướng tới mức giảm theo tuần sau khi mất gần 3% trong phiên thứ Năm. Dầu Brent dự kiến giảm 0,6% trong tuần, còn WTI giảm khoảng 1,1%.

Giá dầu giảm đầu phiên khi nhà đầu tư phản ứng với thông tin từ Reuters cho biết, OPEC đang nghiêng về việc nối lại lộ trình tăng sản lượng từ tháng 4, trước giai đoạn nhu cầu nhiên liệu mùa hè cao điểm và trong bối cảnh giá dầu được hỗ trợ bởi căng thẳng liên quan quan hệ Mỹ - Iran.

Sau thông tin này, giá Brent có lúc chạm đáy trong ngày ở 66,89 USD/thùng, trước khi phục hồi trở lại. Đà hồi phục được thúc đẩy bởi dữ liệu giá tiêu dùng Mỹ, yếu tố có thể củng cố kỳ vọng tiếp tục cắt giảm lãi suất tại Mỹ và hỗ trợ khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS.

Số liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 1 tăng thấp hơn dự kiến. Trước đó trong tuần, giá dầu tăng do lo ngại Mỹ có thể tấn công Iran, quốc gia sản xuất dầu lớn tại Trung Đông liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, phát biểu hôm thứ Năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington có thể đạt được thỏa thuận với Iran trong tháng tới đã khiến giá dầu giảm.

Bộ Tài chính Mỹ cũng sẽ cấp thêm giấy phép nới lỏng trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng Venezuela trong tuần này, theo một quan chức năng lượng Nhà Trắng. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết doanh số dầu do Mỹ kiểm soát từ Venezuela đã đạt hơn 1 tỷ USD kể từ khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt hồi tháng 1 và dự kiến mang về thêm 5 tỷ USD trong vài tháng tới./.