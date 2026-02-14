(TBTCO) - Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - đón Xuân huy hoàng” đã vượt lên trên khuôn khổ một hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, mà đã trở thành "tiếng trống khai hội" giòn giã, báo hiệu sự khởi đầu thuận lợi - một vận hội mới của đất nước bằng những kết quả ấn tượng.

Tối 13/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Bùi Thanh Sơn (Trưởng ban Chỉ đạo các Hội chợ quốc gia); lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Lễ hội Xuân tươi vui, "gói trọn" một không khí Tết

Phát biểu bế mạc hội chợ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội chợ Mùa Xuân đã "khắc họa" sinh động sức sống dòng chảy kinh tế - tiêu dùng của đất nước trong những ngày đầu năm mới; "ghi dấu" nhiều ấn tượng đậm nét trong lòng người dân và cộng đồng doanh nghiệp; "lan tỏa" mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập, khí thế hăng say thi đua lao động sản xuất, kinh doanh và truyền đi thông điệp, khát vọng, niềm tin.

Đúng như những kỳ vọng mà Thủ tướng đã đặt ra tại lễ khai mạc, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - đón Xuân huy hoàng” đã vượt lên trên khuôn khổ một hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, để trở thành "tiếng trống khai hội" giòn giã, báo hiệu sự khởi đầu thuận lợi - một vận hội mới của đất nước bằng những kết quả ấn tượng.

Cái được lớn nhất của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất là kết nối cung cầu; kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp; kết nối giữa người tiêu dùng và sản xuất kinh doanh; kết nối giữa văn hóa tinh thần và vật chất; là nơi mua sắm, ký kết hợp đồng thương mại đầu tư, bùng nổ thương mại điện tử trong môi trường chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Thủ tướng cho biết, sau 12 ngày mở cửa, dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, rét, mưa, thương mại điện tử đang phát triển, hội chợ đã đón tiếp hơn 500 nghìn lượt khách, đến từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng nhiều đoàn khách quốc tế tới tham quan, mua sắm và kết nối hợp tác thương mại và đầu tư.

Với hơn 3 nghìn gian hàng cùng hàng chục ngàn sản phẩm, hàng hóa tinh hoa đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, hội chợ đã “kiến tạo” một không gian văn hóa nghệ thuật đầy bản sắc, “phác họa” trọn vẹn một lễ hội Xuân tươi vui, rộn ràng, “gói trọn” một không khí Tết ấm áp, sum vầy, “mở ra” hành trình du xuân xuyên Việt với nhiều hoạt động trải nghiệm, văn hóa, ẩm thực phong phú, đặc sắc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân gian, truyền thống và hiện đại.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc đầy trách nhiệm, tâm huyết, sáng tạo và sự tham gia hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp cùng đông đảo Nhân dân, các tổ chức, bạn bè quốc tế - những người đã góp sức làm nên thành công của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 - một "bản giao hưởng khai sắc xuân" đầy khí thế, một "hạt giống ươm mầm thịnh vượng" mà chúng ta đã cùng nhau gieo xuống với nhiều niềm tin và hy vọng tốt lành trong những ngày đầu tiên của năm mới, trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Nơi hội tụ “tinh hoa” hàng hóa, sản vật vùng miền Việt Nam

Theo Thủ tướng, thành công của hội chợ không chỉ thể hiện bằng những kết quả tích cực về mặt kinh tế - thương mại, mà còn lan tỏa sâu rộng cả về bình diện văn hóa - xã hội. Đây là minh chứng sinh động và là lời khẳng định cho sức mạnh nội sinh quốc gia, sức mạnh của niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, tự lực, tự cường của toàn dân tộc.

Thứ nhất, Thủ tướng khẳng định hội chợ chính là một kênh kích cầu tiêu dùng nội địa hiệu quả - một trong những động lực tăng trưởng quan trọng; là nhịp cầu nối năng động giữa thương mại trong nước và quốc tế; là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ, khát vọng “vươn tầm” và độ “phủ sóng” của hàng hóa, thương hiệu Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu với những ấn tượng sâu sắc, phản hồi tích cực, sự đánh giá cao và nhiều cơ hội xuất khẩu mới đến từ các đối tác.

Thứ hai, khẳng định sức sống mãnh liệt của tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thành công của hội chợ đã khẳng định sự tin tưởng đón nhận, sự tự hào và ưu tiên tuyệt đối của người tiêu dùng trong nước, cũng như quốc tế đối với những sản phẩm quốc gia có chất lượng vượt trội, mẫu mã hiện đại và hàm lượng trí tuệ cao.

Thứ ba, khẳng định đây là không chỉ là không gian gặp gỡ giữa nhu cầu người tiêu dùng với sản phẩm, hàng hóa, mà còn là nơi gặp gỡ, gắn kết nhân dân bằng sợi dây “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” bền chặt; “điểm hẹn” giao lưu văn hóa lý tưởng - nơi níu giữ từng bước chân du xuân, những nụ cười hân hoan, rạng rỡ và niềm hi vọng về một năm mới khởi sắc, thịnh vượng của du khách tham quan, mua sắm.

Thứ tư, khẳng định thương hiệu riêng của Hội chợ mùa Xuân với những giá trị đặc sắc: là nơi hội tụ “tinh hoa” hàng hóa, sản vật vùng miền Việt Nam “đẳng cấp về chất lượng - hiện đại trong mẫu mã - đậm đà trong bản sắc văn hóa”. Đặc biệt, tuyên chiến với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và giá trị hướng về cộng đồng”; là nhịp cầu giao thoa văn hóa truyền thống với tư duy kinh tế hiện đại; là không gian chiến lược gắn kết trực tiếp doanh nghiệp với người tiêu dùng, giữa đối tác trong nước và nước ngoài, tạo lập hệ sinh thái giao thương bền vững, xanh, hiện đại.

Thứ năm, khẳng định tâm thế tự tin của Việt Nam trong việc tiến tới tổ chức các hội chợ thương mại mang tầm khu vực và quốc tế. Sự hiện diện của các đoàn doanh nghiệp quốc tế tại đây cho thấy thị trường Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn, an toàn, đầy tiềm năng và triển vọng của các nhà đầu tư, sẵn sàng đón đầu những dòng vốn chất lượng cao, các xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững…

Thứ sáu, đây là thành quả đến từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần “Đảng lãnh đạo - Nhà nước kiến tạo - Công tư đồng hành - Doanh nghiệp tiên phong - Đất nước phát triển - Nhân dân hạnh phúc”.

Biến những "cơ hội mùa Xuân" thành "thắng lợi của cả năm"

Để tiếp tục phát huy tối đa kết quả của hội chợ và biến những “cơ hội mùa Xuân” thành “thắng lợi của cả năm”, Thủ tướng đề nghị Bộ Công thương chủ trì triển khai tổng kết, đánh giá hiệu quả của hội chợ, đúc rút bài học quý báu; tập trung xây dựng chiến lược thực hiện sâu rộng và hiệu quả hơn nữa Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới; chuyển đổi căn bản tâm thế người tiêu dùng từ “ưu tiên” sang “tin yêu” và “tự hào” khi dùng hàng Việt Nam.

Các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp có cơ chế, chính sách không ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa Việt Nam; tiếp tục quyết liệt chỉ đạo khơi thông dòng chảy hàng hóa, duy trì đà tăng trưởng của sức mua nội địa, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của địa phương và cả nước. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, không để hàng hóa kém chất lượng thâm nhập vào đời sống; tuyên chiến với hàng nhái hàng giả.

Cộng đồng doanh nghiệp luôn tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - chuyển đổi xanh; lấy văn hóa kinh doanh là nền tảng, đạo đức doanh nhân là kim chỉ nam, giá trị nhân văn là cốt lõi; kiên quyết tuyên chiến với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; chinh phục thế giới bằng sản phẩm có chất lượng vượt trội, tiêu chuẩn quốc tế, khả năng cạnh tranh cao và mang đậm bản sắc trí tuệ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Đối với các bạn bè, đối tác quốc tế, Việt Nam hoan nghênh và cam kết kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng và minh bạch nhất có thể. "Tôi đề nghị các bạn tiếp tục là người bạn đồng hành, là đối tác tin cậy, là cầu nối chiến lược đưa dòng vốn chất lượng cao, công nghệ lõi và quản trị xanh đến Việt Nam; cùng nhau mở rộng không gian hợp tác vì hòa bình và thịnh vượng chung trên thế giới và khu vực" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng kêu gọi người tiêu dùng tiếp tục phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc trong từng hành vi tiêu dùng hàng ngày. Hãy trở thành những người tiêu dùng thông thái nhất, có trách nhiệm nhất, ủng hộ hàng Việt Nam bằng tình cảm và cả lý trí, bằng yêu cầu chuẩn mực cao, đòi hỏi khắt khe, giám sát chặt chẽ về chất lượng, làm nên thương hiệu hàng hóa Việt Nam.

"Tất cả chúng ta hãy cùng chung sức đồng lòng, khơi thông mọi nguồn lực, tận dụng mọi vận hội, kiến tạo những giá trị mới để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước; để từ đó, mỗi người dân đều được sẻ chia và thụ hưởng thành quả từ chính sự phát triển thịnh vượng của đất nước, của mỗi người dân" - Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đại biểu và nghệ sĩ tham dự lễ bế mạc.