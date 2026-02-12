Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam tháng 1/2026 qua các con số

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tháng 1/2026, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. So với cùng kỳ, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,53%; xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 39%; khách quốc tế đến Việt Nam tăng 18,5%... là những con số nổi bật trong tháng 1/2026.

Phương Anh - Trịnh Tuấn