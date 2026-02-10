Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia là cơ hội lớn để Quảng Ngãi bứt phá

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình:

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc xây dựng, hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất là cơ hội rất lớn đối với Quảng Ngãi để bứt phá vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Đang hoàn hiện các cơ chế, chính sách

Ngày 10/2, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu Kinh tế Dung Quất.

Theo đề xuất của Bộ Công thương, Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất có tổng mức đầu tư dự kiến từ 16,1 đến 20,5 tỷ USD, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2025 - 2030) là giai đoạn then chốt với mức đầu tư 14,1 - 17,5 tỷ USD. Giai đoạn 2 (2031 - 2045) tiếp tục đầu tư bổ sung khoảng 2 - 3 tỷ USD; kỳ vọng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu của cả nước, bảo đảm mức dự trữ tương đương 30 ngày sản xuất và tiêu thụ.

Theo định hướng đến năm 2050, Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất không chỉ là đầu tàu năng lượng quốc gia, mà còn trở thành một trong những trung tâm lọc hóa dầu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Khi đi vào vận hành, Trung tâm dự kiến tạo khoảng 30.000 việc làm, đóng góp khoảng 30% tăng trưởng GRDP của tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển các lĩnh vực logistics, công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển đô thị thông qua dòng vốn đầu tư thứ cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam và Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến địa phương, bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, tỉnh đã rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách do địa phương đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia. Các cơ chế, chính sách tập trung vào các nhóm nội dung chủ yếu như cơ chế tài chính; cơ chế ưu đãi, hỗ trợ thu hút đầu tư; cơ chế đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; cơ chế năng lượng và thị trường năng lượng; cơ chế phát triển khoa học, công nghệ, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển Trung tâm và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Công thương chủ trì rà soát, hoàn thiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất để trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập. Trong đó, cần quan tâm đến phạm vi, ranh giới và tính chất pháp lý của Trung tâm; mô hình tổ chức, quản lý, điều phối và hoạt động của Trung tâm; đồng thời hệ thống hóa, làm rõ các nhóm cơ chế, chính sách áp dụng cho Trung tâm theo từng cấp thẩm quyền, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Cần phải nắm bắt cơ hội

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc xây dựng, hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất là một cơ hội rất lớn đối với Quảng Ngãi để bứt phá vươn lên trong kỷ nguyên mới. Bởi không phải địa phương hay khu vực nào cũng được hình thành, trở thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia, được đầu tư được cảng, đường ống dẫn dầu, khí ngoài khơi vào đất liền.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Quảng Ngãi cần nắm bắt tốt cơ hội, phải có sự phối hợp, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, công phu, phải làm thực sự có trách nhiệm, khoa học, tâm huyết, phải có tư duy khác biệt, đột phá, đặc biệt, quyết tâm chính trị phải rất lớn mới có thể triển khai thực hiện được thành công.

Phó Thủ tướng giao tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với PVN tiến hành rà soát lại các nội dung quy hoạch liên quan đến đất đai, dự án, kinh tế trước khi triển khai thực hiện Đề án. Riêng quy hoạch về điện do Bộ Công thương thực hiện cần điều chỉnh lại quy hoạch điện VIII, có kế hoạch bổ sung danh mục các dự án năng lượng tại Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất. Bên cạnh đó, các bộ, ngành và đơn vị liên quan cần nghiên cứu, đề xuất các cơ chế ưu đãi để thực hiện Đề án, trên cơ sở tham khảo, vận dụng các cơ chế, chính sách đang áp dụng đối với các khu kinh tế, khu thương mại trong nước đang thực hiện./.