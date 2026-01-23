Quảng Ngãi chuẩn bị trước khu tái định cư, sẵn sàng cho làn sóng đầu tư mới tại Dung Quất

(TBTCO) - Trước nhu cầu 11.000 lô tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đang chủ động rà soát, chuẩn bị quỹ đất và đầu tư xây dựng các khu tái định cư nhằm tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thu hút và đón đầu làn sóng đầu tư mới.

Cần 11.000 lô tái định cư tại Dung Quất

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, tổng nhu cầu tái định cư cho các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất khoảng 11.000 lô. Trong đó, nhóm các dự án đang triển khai hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đang triển khai các thủ tục đầu tư, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030 có nhu cầu khoảng 5.130 lô, nhóm dự án dự kiến đăng ký và triển khai sau năm 2030 khoảng 5.887 lô.

Hiện tại, trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất đã và đang đầu tư xây dựng khoảng 32 khu dân cư, tái định cư, với tổng diện tích khoảng 140 ha, bố trí 4.377 lô đất tái định cư. Như vậy, so với nhu cầu tái định cư tỷ lệ đáp ứng còn thấp. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và triển khai dự án của các nhà đầu tư trong Khu kinh tế Dung Quất.

Công tác tái định cư và đầu tư xây dựng các khu tái định cư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các dự án, cũng như đời sống của người dân trong vùng bị ảnh hưởng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, tổng hợp số lượng lô đất tái định cư đã đầu tư, nhưng chưa sử dụng để có phương án bố trí, giải quyết nhu cầu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án...

Chủ động chuẩn bị khu tái định cư cho dự án trọng điểm

Ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động triển khai công tác tái định cư cho các dự án trọng điểm, có tính lan toả, cấp thiết trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay, từ nay đến năm 2030, nhu cầu đầu tư các dự án rất lớn, kéo theo nhu cầu về tái định cư ngày càng tăng. Do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá toàn diện quá trình thực hiện các dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Dung Quất, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển thống nhất việc chuẩn bị trước các khu tái định cư phục vụ triển khai các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi và ý kiến của các sở, ngành, địa phương về việc chuẩn bị trước các khu tái định cư phục vụ triển khai các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND các xã: Vạn Tường, Đông Sơn, Bình Sơn, Thọ Phong rà soát, kiểm tra, đánh giá lại công tác tái định cư từ trước đến nay, trên cơ sở đó, đề xuất cụ thể phương án thực hiện tái định cư đối với các dự án trên địa bàn. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, trong đó phải làm rõ thực trạng, sự cần thiết và giải pháp triển khai, ưu tiên cho các dự án trọng điểm.

Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu bố trí nguồn lực đáp ứng yêu cầu quy hoạch và nhu cầu tái định cư. Tiếp tục rà soát quy hoạch tỉnh, phối hợp với các sở, ngành, địa phương cập nhật, bổ sung quy hoạch các dự án, khu vực cần thiết, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, cập nhật quy hoạch sử dụng đất tham mưu cơ chế, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phù hợp với thực tiễn. Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh và Ban Quản lý các công trình dân dụng tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu tái định cư đang triển khai, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc phát sinh./.