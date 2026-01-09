(TBTCO) - Nhiều dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chậm tiến độ do gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chờ điều chỉnh, phê duyệt Quy hoạch điện VIII.

Nhiều dự án năng lượng chậm tiến độ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có một số dự án năng lượng gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, chủ yếu liên quan đến tiến độ triển khai và thủ tục pháp lý.

Đối với Dự án Nhà máy điện mặt trời KN IaLy Kon Tum tại xã Ya Ly, do Công ty cổ phần Điện mặt trời IALY Kon Tum làm chủ đầu tư, với quy mô công suất sau điều chỉnh khoảng 200MWp. Dự án được thực hiện trên diện tích khoảng 245ha, trong đó, phần lớn diện tích (235,33ha) là mặt nước lòng hồ Ialy để bố trí các tấm pin năng lượng, còn lại sử dụng Trạm biến áp, nhà điều hành, đường vào trạm và hành lang tuyến đường dây.

Dự án hiện chậm tiến độ do phải chờ điều chỉnh, phê duyệt Quy hoạch điện VIII, dẫn đến việc hoàn thiện hồ sơ, đấu nối và triển khai đầu tư chưa thể thực hiện đồng bộ. Nhà đầu tư đang đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư và lộ trình triển khai trong thời gian tới.

Đối với Dự án thủy điện Đăk Lô 4, do Công ty TNHH Thủy điện Đăk Lô 4 làm chủ đầu tư, với công suất khoảng 10MW, dù đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư và cơ bản đáp ứng các điều kiện theo quy định. Song dự án vẫn chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bàn giao đất trên thực địa, chưa hoàn tất thủ tục cho thuê toàn bộ diện tích đất phục vụ dự án.

Đối với dự án thủy điện Đăk Pô Cô 1 tại xã Dục Nông, do Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Pô Cô 1 làm chủ đầu tư, với công suất 7,5MW. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2021, nhưng đến nay triển khai rất chậm. Nguyên nhân chậm như phương án đấu nối, thiết kế kỹ thuật, đánh giá tác động môi trường, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa hoàn thiện; trong khi nhà đầu tư đề nghị nâng công suất và điều chỉnh vị trí đập.

Gỡ vướng các dự án

Liên quan đến các dự án trên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, song phải tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, đối với dự án Nhà máy điện mặt trời KN IaLy Kon Tum, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư làm việc cụ thể với Bộ Công thương để làm rõ các vấn đề liên quan đến quy hoạch, cơ chế, chính sách và các yếu tố khách quan và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các cơ chế hiện hành, bảo đảm tính khả thi của dự án.

Đồng thời, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát điều kiện pháp lý, nhất là về diện tích đất, mặt nước, làm cơ sở xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư; hoàn thành trước ngày 1/3.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu nhà đầu tư được yêu cầu rà soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện pháp lý liên quan đến mua bán điện, đặc biệt là hình thức bán điện, đồng thời xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai cụ thể làm căn cứ xem xét gia hạn tiến độ dự án.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, rà soát toàn bộ nội dung, tình trạng pháp lý, việc kế thừa và các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện liên quan đến chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời KN IaLy Kon Tum; trong đó, lưu ý các đề xuất của nhà đầu tư về ký quỹ hoặc bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm thực hiện dự án. Sở Tài chính khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, hoàn thành trước ngày 1/4.

Đối với Dự án thủy điện Đăk Lô 4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Tư pháp và nhà đầu tư làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, trên cơ sở đó đề xuất việc gia hạn thời gian thực hiện dự án; hoàn thành trước ngày 1/3.

Đối với Dự án thủy điện Đăk Pô Cô 1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu, rà soát các nội dung liên quan đến đất đai, ranh giới, chồng lấn, tránh xung đột trong khu vực; khả năng giao đất khi điều chỉnh tăng công suất; bảo đảm các yêu cầu về môi trường và các điều kiện pháp lý liên quan. Trên cơ sở đó, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định./.