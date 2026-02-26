Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Chủ tịch Moody’s Ratings Michael West

(TBTCO) - Ngày 26/2/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Đoàn công tác Công ty Xếp hạng tín nhiệm Moody’s (Moody’s Ratings) do ông Michael West - Chủ tịch Moody’s Ratings làm trưởng đoàn, nhân dịp Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ vui mừng chào đón ông Michael West và các thành viên trong đoàn công tác của Moody’s Ratings tới thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam.

Thay mặt Bộ Tài chính, Bộ trưởng cảm ơn Moody’s Ratings đã theo sát và đưa ra các ý kiến đánh giá, phân tích xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. “Các ý kiến này rất hữu ích cho Chính phủ Việt Nam trong việc nắm bắt mối quan tâm của cộng đồng nhà đầu tư để Chính phủ tiếp tục điều hành chính sách vĩ mô” - Bộ trưởng bày tỏ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bộ Tài chính Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của Moody’s Ratings để đánh giá sát về Việt Nam và sẵn sàng trao đổi, chia sẻ tình hình, cung cấp thông tin cập nhật cho tổ chức Moody’s.

Bộ Tài chính hoan nghênh Moody’s Ratings tham gia vào thị trường Việt Nam và mong muốn Moody’s là cầu nối để thu hút thêm các nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam, Bộ trưởng phát biểu.

Bộ trưởng kỳ vọng thông qua quan hệ hợp tác này, Moody’s Ratings sẽ mở rộng phạm vi hoạt động chuyển giao công nghệ không chỉ về chuyên môn nghiệp vụ cho VIS Ratings mà còn hỗ trợ công tác quản trị, vận hành và tuân thủ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn và thông lệ tốt trên thế giới.

Bộ trưởng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Moody’s Ratings trong triển khai các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực, chuyên nghiệp hóa dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và chuyển giao kỹ thuật cho các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm đã được Việt Nam cấp phép.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng đã thông tin khái quát về tình hình và kế hoạch của Bộ Tài chính Việt Nam cũng như của Chính phủ Việt Nam về phát triển thị trường vốn và thị trường tài chính.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Theo Bộ trưởng, trước yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030, trong đó có mục tiêu phấn đấu tới năm 2030 nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên hạng đầu tư, tương đương mức xếp hạng tín nhiệm từ Baa3 đối với thang điểm của Moody’s, tức là Việt Nam cần phấn đấu tăng hai bậc nữa so với mức xếp hạng tín nhiệm hiện tại.

Về định hướng phát triển dịch vụ xếp hạng tín nhiệm trong nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm để tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành thị trường này. Đến nay, trên thị trường đã có 5 doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm được cấp phép hoạt động.

Bộ Tài chính đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp: Rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý về xếp hạng tín nhiệm, tạo điều kiện phát triển thị trường tài chính minh bạch, lành mạnh và tạo môi trường để hoạt động xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam có điều kiện phát triển; triển khai quy định về xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng và phát hành theo phương thức riêng lẻ...

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tăng cường các biện pháp giám sát các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm được cấp phép để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, góp phần thúc đẩy thị trường vốn phát triển ổn định và bền vững; Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư sử dụng dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; Khuyến khích các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế tham gia thị trường Việt Nam để hỗ trợ về chuyên môn, quy trình đánh giá xếp hạng tín nhiệm và đào tạo nhân lực để phát triển thị trường xếp hạng tín nhiệm theo hướng ngày càng chuyên nghiệp.

Ông Michael West - Chủ tịch Moody’s Ratings phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt đoàn công tác, ông Michael West - Chủ tịch Moody’s Ratings cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng dành thời gian tiếp và chia sẻ những ý kiến quý báu, những thông tin hết sức rõ ràng về phát triển thị trường vốn, thị trường tài chính, thị trường chứng khoán... qua đó thực hiện những nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Phía Moody's rất trân trọng về những trao đổi hết sức thực chất và có ý nghĩa về quan điểm của hai bên liên quan đến tương lai nền kinh tế của Việt Nam cũng như là thị trường trái phiếu, đông thời mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam ông Michael West bày tỏ.

Chủ tịch Moody’s Ratings khẳng định, Moody's cam kết hết sức mạnh mẽ để hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, cũng như là thị trường vốn của Việt Nam, đồng thời sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cho Bộ Tài chính trong quá trình tham mưu cho Chính phủ để huy động các nguồn lực, đặc biệt thông qua thị trường chứng khoán, cũng như xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách./.