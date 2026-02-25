(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 344/QĐ-BTC công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, yêu cầu toàn ngành tổ chức thực hiện thống nhất, bảo đảm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ngày 24/2/2026, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 344/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ Tài chính sửa đổi, bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan. Ảnh: CTVAH

Theo Quyết định, Bộ Tài chính công bố kèm theo danh mục các thủ tục hành chính được điều chỉnh, trong đó có nhiều nội dung bị bãi bỏ tại các quyết định trước đây liên quan đến công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Cụ thể, Bộ Tài chính bãi bỏ một số nội dung công bố thủ tục hành chính tại Quyết định 2065/QĐ-BTC (ngày 6/10/2022); Quyết định 2770/QĐ-BTC (ngày 25/12/2015); Quyết định 2061/QĐ-BTC (ngày 28/10/2019); Quyết định 350/QĐ-BTC (ngày 8/3/2019); Quyết định 671/QĐ-BTC (ngày 24/4/2020); Quyết định 2902/QĐ-BTC (ngày 25/8/2025). Các nội dung bị bãi bỏ tập trung vào một số thủ tục thuộc Phần I của các quyết định nêu trên.

Việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính được thực hiện trên cơ sở các nghị định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và quy định chi tiết thi hành Luật Hải quan, cùng các thông tư hướng dẫn mới ban hành liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.