PVTrans đặt mục tiêu doanh thu 16.500 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - PVTrans đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 16.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.200 tỷ đồng trong năm 2026, đồng thời dự kiến đầu tư gần 3.900 tỷ đồng nhằm duy trì quy mô hoạt động và củng cố thị phần trong nước, từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã Ck: PVT) đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 với các mục tiêu tài chính cụ thể, định hướng tiếp tục duy trì quy mô hoạt động và đảm bảo cân đối hiệu quả.

Theo đó, doanh thu hợp nhất năm 2026 được xây dựng ở mức 16.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.200 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm 2025, kế hoạch doanh thu tăng khoảng 2,8%, trong khi chỉ tiêu lợi nhuận thấp hơn gần 10%. Đối với công ty mẹ, doanh thu mục tiêu là 3.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 560 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức dự kiến duy trì ở mức 10%.

Đồ hoạ: Thu Hương.

Về định hướng hoạt động, doanh nghiệp xác định tiếp tục giữ vững và củng cố thị phần vận tải nội địa, đồng thời bảo đảm việc vận chuyển an toàn, đúng tiến độ nguồn dầu thô đầu vào và các sản phẩm đầu ra cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn cùng các đơn vị trong tập đoàn theo các hợp đồng đã ký kết.

Bên cạnh đó, PVTrans cho biết sẽ theo sát diễn biến thị trường vận tải để từng bước mở rộng hoạt động trên các tuyến quốc tế, tăng cường công tác dự báo và xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp với biến động của thị trường trên cơ sở nguồn lực hiện có.

Ở mảng đầu tư, tổng nhu cầu vốn cho năm 2026 dự kiến 3.858 tỷ đồng. Trong cơ cấu này, 3.445 tỷ đồng được phân bổ cho đầu tư xây dựng cơ bản, 31 tỷ đồng dành cho mua sắm trang thiết bị và 382 tỷ đồng để góp vốn vào các đơn vị thành viên. Nguồn vốn thực hiện gồm hơn 1.446 tỷ đồng từ vốn chủ sở hữu và trên 2.411 tỷ đồng từ vốn vay.

Kết quả kinh doanh năm 2025 của PVTrans ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất lần đầu vượt mốc 16.000 tỷ đồng, đạt mức tăng 37% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.329 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ; thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) tương ứng 2.210 đồng, thấp hơn 23% so với năm trước.

So với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho năm 2025 gồm mục tiêu doanh thu 10.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 960 tỷ đồng, kết quả thực hiện lần lượt vượt khoảng 55% chỉ tiêu doanh thu và gần 38% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của PVTrans đạt 22.313 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tiền gửi ngân hàng ở mức 4.898 tỷ đồng, tăng hơn 8% và chiếm khoảng 22% tổng tài sản. Hàng tồn kho ghi nhận 345 tỷ đồng; tài sản cố định đạt gần 13.497 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn xấp xỉ 1.829 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả cuối năm 2025 ở mức hơn 10.822 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay khoảng 7.639 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt trên 11.490 tỷ đồng, bao gồm 4.699 tỷ đồng vốn cổ phần, 1.453 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.889 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 25/2, cổ phiếu PVT dừng tại mức 21.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn hóa hơn 10.197 tỷ đồng./.