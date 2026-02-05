Nhiều ngân hàng tư nhân hướng mốc lợi nhuận 40.000 tỷ đồng năm 2026

(TBTCO) - Năm 2026, bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng được dự báo sôi động hơn khi khối ngân hàng tư nhân tăng tốc mạnh mẽ khi VPBank và MB đồng loạt đặt mục tiêu tăng trưởng cao, dự kiến gia nhập nhóm ngân hàng có lợi nhuận trước thuế vượt 40.000 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã Ck: VPB) vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch kinh doanh riêng lẻ và hợp nhất năm 2026.

Trong đó, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng được đánh giá là khá tham vọng. Theo kế hoạch hợp nhất, lợi nhuận trước thuế năm 2026 của VPBank dự kiến đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2025. Trong đó, ngân hàng mẹ dự kiến đóng góp 34.240 tỷ đồng, FE Credit đạt 1.179 tỷ đồng, VPBankS đạt 6.453 tỷ đồng và OPES đạt 936 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế của FE Credit được kỳ vọng tăng tới 93%, phản ánh kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ của mảng tài chính tiêu dùng.

Cùng với mục tiêu lợi nhuận, VPBank đặt kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động mạnh mẽ. Tổng tài sản hợp nhất năm 2026 dự kiến đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước. Riêng ngân hàng mẹ, tổng tài sản riêng lẻ hướng tới 1,48 triệu tỷ đồng, tăng 27%; trong khi đó, dư nợ cấp tín dụng riêng lẻ dự kiến đạt 1,14 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng 35%.

Với các chỉ tiêu này, VPBank trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên công bố kế hoạch lợi nhuận hợp nhất vượt mốc 40.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Nguồn: VPBank.

Chia sẻ gần đây, lãnh đạo ngân hàng VPBank cho biết, năm 2025 được đánh giá là một năm khá thành công khi VPBank ghi nhận sự bứt phá trên hầu hết các phân khúc khách hàng và tại các công ty trong hệ sinh thái, sang năm 2026, ngân hàng tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng lớn, trong bối cảnh Chính phủ có nhiều động thái quyết liệt và các phân tích tình hình kinh tế vĩ mô tích cực. Từ đó, bảo đảm hiệu quả sinh lời của ngân hàng và mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

Theo chiến lược 5 năm, VPBank theo đuổi mục tiêu tăng trưởng rất mạnh, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 32%, trong đó, kế hoạch năm 2026 tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao, ước khoảng 30 - 40%.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng đặt ra mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận đáng chú ý cho năm 2026. Lãnh đạo MB kỳ vọng lợi nhuận tăng 15 - 20%, tương đương khoảng 39.500 tỷ đồng. Các công ty thành viên như MIC, MBS và MCredit được dự báo tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 20 - 25%, đóng góp khoảng 12 - 13% vào lợi nhuận hợp nhất của tập đoàn.

Về tín dụng, MB dự kiến duy trì tốc độ tăng trưởng cao, quanh mức 35%, nhờ tham gia tái cơ cấu ngân hàng “0 đồng”, qua đó, mở rộng dư địa tăng trưởng so với mặt bằng chung của toàn ngành./.