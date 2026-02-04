Giá vàng hôm nay ngày 4/2: Giá vàng miếng tăng nóng hơn 10 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Thị trường vàng trong nước sáng 4/2 ghi nhận nhịp tăng mạnh, với giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt leo thêm 9 - 10,5 triệu đồng/lượng theo đà tăng nóng của giá vàng thế giới.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 4/2, thị trường vàng trong nước quay trở lại đà tăng mạnh sau phiên điều chỉnh lùi về mốc 166 triệu đồng/lượng. Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng đồng loạt được điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, phổ biến trong khoảng 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng. So với phiên liền trước, mức tăng tại nhiều đơn vị lên tới 10,5 triệu đồng ở mỗi chiều giao dịch.

Cùng với vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trong nước rạng sáng nay cũng ghi nhận diễn biến tăng giá trên diện rộng. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết quanh mức 171,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 174,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tăng 9 triệu đồng so với phiên trước đó.

Diễn biến giá vàng đến rạng sáng ngày 4/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến tương tự xuất hiện tại DOJI khi giá vàng nhẫn được điều chỉnh lên 172 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 175 triệu đồng/lượng ở chiều bán, cùng tăng 9,2 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh tăng lên vùng 172 - 175 triệu đồng/lượng, cao hơn 9,2 triệu đồng so với phiên liền trước. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 173,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 176,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tương ứng mức tăng 9 triệu đồng ở cả hai chiều.

Tập đoàn Phú Quý cũng ghi nhận mức điều chỉnh tăng đáng kể khi giao dịch vàng nhẫn quanh vùng 173 - 176 triệu đồng/lượng, cao hơn 10 triệu đồng so với phiên trước.

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay ghi nhận mức tăng mạnh với mức giá lên đến 4.945,8 USD/ounce, tăng 313,11 USD/ounce, tương ứng mức tăng 6,76% trong vòng 24 giờ. Mức giá này tương đương khoảng 156,2 triệu đồng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước cũng tăng mạnh, khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 20,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến tăng giá diễn ra mạnh trong phiên giao dịch giữa trưa thứ Ba tại Mỹ, đánh dấu mức tăng trong ngày lớn nhất của vàng kể từ tháng 11/2008. Đà đi lên xuất hiện sau hai phiên điều chỉnh mạnh trước đó, khi thị trường ghi nhận lực mua quay trở lại ở vùng giá thấp. Cùng với đó, diễn biến trên thị trường tài chính Mỹ cho thấy tâm lý chấp nhận rủi ro suy yếu, chỉ số USD giảm và giá dầu thô tăng, tạo thêm yếu tố hỗ trợ cho kim loại quý.

Trước đó, giá vàng chịu áp lực giảm sau thông tin ông Kevin Warsh được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), thay thế ông Jerome Powell khi nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5 tới. Thị trường đánh giá các quan điểm chính sách tiền tệ của ông Warsh có thể ảnh hưởng tới kỳ vọng lãi suất và bảng cân đối kế toán của Fed, qua đó tác động đến diễn biến giá vàng trong ngắn hạn.

Bất chấp biến động mạnh trong những phiên gần đây, nhiều tổ chức tài chính quốc tế vẫn duy trì dự báo tích cực đối với vàng. UBS và JP Morgan cho rằng giá vàng có thể dao động trong vùng 6.200 - 6.300 USD/ounce vào cuối năm nay, trong khi Deutsche Bank đặt mục tiêu 6.000 USD/ounce. Citi giữ nguyên kịch bản cơ sở cho năm 2026, với mức giá trung bình khoảng 5.000 USD/ounce trong quý I/2026.

Ở chiều thông tin kinh tế vĩ mô, việc công bố một số dữ liệu quan trọng của Mỹ đang bị gián đoạn do chính phủ liên bang đóng cửa một phần. Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết báo cáo việc làm tháng 1 sẽ chưa được công bố theo lịch dự kiến, đồng thời một số báo cáo khác, bao gồm khảo sát về số lượng việc làm trống và tình hình lao động đô thị, cũng sẽ được điều chỉnh thời điểm công bố khi hoạt động của chính phủ trở lại bình thường.