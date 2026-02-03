Giá vàng hôm nay ngày 3/2: Giá vàng trong nước lùi về mốc 166 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sau phiên đứng giá, thị trường vàng trong nước sáng 3/2 quay đầu giảm mạnh, với vàng miếng và vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp lớn hạ từ 4,5 – gần 6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, rạng sáng ngày 3/2, thị trường vàng trong nước chứng kiến nhịp điều chỉnh giảm mạnh sau phiên liền trước đứng giá ở vùng 172 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng tại hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh lớn đồng loạt hạ 6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, vàng miếng hiện được niêm yết phổ biến quanh ngưỡng 163 – 166 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng cập nhật đến sáng ngày 3/2. Nguồn: PV tổng hợp.

Diễn biến đi xuống không chỉ dừng ở vàng miếng mà còn lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn rạng sáng nay được điều chỉnh xuống mức 162,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 165,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 5,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.

Cùng chiều giảm, DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 162,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 165,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra, thấp hơn 5,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng hôm qua. Tại PNJ, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh về vùng tương tự, quanh 162,8 – 165,8 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức giảm tương đương 5,7 triệu đồng/lượng.

Ở chiều khác, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục hạ giá vàng nhẫn nhưng với biên độ thấp hơn, khi giá mua vào lùi về 164,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 167,5 triệu đồng/lượng, giảm 4,5 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước. Tập đoàn Phú Quý cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn theo xu hướng chung, giao dịch quanh vùng 163 – 166 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 5,8 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng thế giới

Rạng sáng nay, giá vàng thế giới lùi sâu về quanh 4.660 USD/ounce, giảm 232 USD so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 147,1 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước gần 19 triệu đồng.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Nhịp điều chỉnh mạnh diễn ra ngay sau chuỗi tăng dựng đứng đã khiến thị trường rung lắc, song giới phân tích cho rằng đây là diễn biến mang tính kỹ thuật nhiều hơn là sự đảo chiều xu hướng. Theo Metals Focus, đà tăng quá nhanh trong thời gian ngắn buộc thị trường phải “hạ nhiệt” để giải tỏa áp lực tích tụ, thay vì phát đi tín hiệu kết thúc chu kỳ giá lên.

Thực tế, chỉ trong chưa đầy ba tuần đầu năm 2026, vàng đã liên tục thiết lập các mốc giá cao kỷ lục, với tần suất dày đặc hiếm thấy. Những nhịp tăng mang tính cực đoan như vậy thường đi kèm các phiên điều chỉnh mạnh, được xem là cần thiết để thị trường tái cân bằng.

Áp lực bán lần này được lý giải bởi nhiều yếu tố đan xen. Đồng USD phục hồi sau thông tin Tổng thống Mỹ công bố ứng viên Chủ tịch Fed có quan điểm chính sách tiền tệ cứng rắn, kéo chỉ số USD đi lên. Bên cạnh đó là hoạt động chốt lời sau khi giá vàng lập đỉnh, cùng việc căng thẳng địa chính trị tạm thời lắng xuống.

Dù biến động gia tăng, nhiều chuyên gia cho rằng vai trò của vàng như một kênh lưu giữ giá trị chưa bị suy suyển. Các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn hiện hữu, bao gồm bất ổn địa chính trị, kỳ vọng nới lỏng tiền tệ trong trung hạn và tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư trước những rủi ro khó lường của kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, các nhịp điều chỉnh sâu được nhìn nhận như một phần tất yếu của xu hướng lớn, thay vì tín hiệu đảo chiều dài hạn.