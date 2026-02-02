Giá vàng và bạc biến động mạnh khi chỉ số chứng khoán đạt mức cao kỷ lục

(TBTCO) - Thị trường hàng hóa lao dốc vào thứ Hai (2/2), dẫn đầu là sự sụt giảm mạnh của giá vàng, bạc, dầu và kim loại công nghiệp, do việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn ông Kevin Warsh làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã khiến các nhà đầu tư bán tháo tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng và bạc đã tăng lần lượt 30% và 71% lên mức cao kỷ lục vào tháng Giêng trước khi bắt đầu giảm. Ảnh TL

Giá vàng và bạc đã biến động mạnh vào thứ Hai (ngày 2/2), sau khi thị trường kim loại rơi vào tình trạng "sụp đổ" nghiêm trọng, gây hoang mang cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Giá vàng đã giảm mạnh tới 8% xuống còn 4.465 USD/ounce, chấm dứt chuỗi kỷ lục cao ngất ngưởng đưa giá vàng lên gần 5.600 USD chỉ trong tuần trước. Sau đó, giá vàng đã phục hồi phần nào, nhưng vẫn giảm 3% xuống còn 4.718,35 USD.

Giá bạc giảm tới 7%, sau khi giảm mạnh 30% vào thứ Sáu tuần trước, nhưng đã ổn định ở mức giảm khoảng 3,3% xuống còn 81,75 USD/ounce.

Sự phục hồi một phần trên thị trường kim loại đã giúp hỗ trợ chỉ số chứng khoán FTSE 100 của Anh tăng mạnh, đạt mức đỉnh kỷ lục mới là 10.298 điểm, tăng 0,7% trong ngày hôm nay.

Giá vàng và bạc đã liên tiếp đạt mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây, khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây ra đợt bán tháo trên khắp thị trường tài chính sau khi tuyên bố sẽ đề cử ông Kevin Warsh, cựu thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, làm chủ tịch tiếp theo của Fed.

Ông Warsh sẽ kế nhiệm ông Jerome Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5, nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng ông không yêu cầu ông Warsh cam kết cắt giảm lãi suất.

Michael Brown, chiến lược gia nghiên cứu cấp cao tại Pepperstone, mô tả đợt bán tháo hôm thứ Sáu là một "sự sụp đổ trong lĩnh vực kim loại".

Giá các kim loại công nghiệp, vốn đã tăng mạnh trong đợt tăng giá trước đó, cũng giảm vào thứ Hai, với bạch kim và đồng đều giảm giá.

Trong khi đó, bitcoin cũng đã phục hồi một phần tổn thất vào cuối tuần, tăng 1,8% so với đồng đô la Mỹ, mặc dù tiền điện tử này vẫn giao dịch dưới 80.000 USD và còn cách xa mức đỉnh 125.000 USD vào năm ngoái.

Giá dầu giảm 4% khi các nhà đầu tư theo dõi sát sao những dấu hiệu cho thấy căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran đang giảm bớt. Dầu Brent giao dịch ở mức khoảng 65,24 USD một thùng, giảm so với mức cao nhất khoảng 71 USD vào tuần trước.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa cao hơn vào thứ Hai, với chỉ số S&P 500 tăng 0,4%. Đồng đô la, vốn giảm mạnh trong nửa cuối tháng Giêng, đã tăng 0,43% so với rổ các đồng tiền đối thủ.

Mặc dù giá vàng và bạc đang giảm, các nhà phân tích tại Deutsche Bank cho biết hôm thứ Hai rằng họ vẫn kỳ vọng kim loại này sẽ đạt mức 6.000 USD trong năm nay.

“Vàng là một trong những vị thế được nắm giữ nhiều nhất, với mức độ nắm giữ đạt gần 8 (trên thang điểm từ -10 đến 10) trên các chỉ số của chúng tôi vào tuần trước”, Mohit Kumar, chuyên gia môi giới của Jefferies, cho biết. “Diễn biến trong hai ngày qua đã đưa mức độ nắm giữ lên trên 4. Vẫn ở vị thế mua nhưng ít tập trung hơn nhiều, cho thấy phần lớn các nhà đầu tư yếu thế đã bị thanh lý”, ông nói.

Mặc dù giảm mạnh trong những ngày gần đây, giá vàng vẫn tăng khoảng 65% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá bạc tăng hơn 120%.

