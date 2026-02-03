Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hàng thiết yếu phục vụ nhân dân đón Tết

(TBTCO) - Trong Công điện số 07/CĐ-TTg ngày 1/2/2026 gửi các bộ, ngành, địa phương đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý; các doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động…

Chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng

Để chuẩn bị chu đáo và bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2026 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, triển khai mạnh mẽ các chương trình bình ổn thị trường. Ảnh: An Thư.

Trong đó, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo dõi sát tình hình thị trường, chỉ đạo các địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá bất hợp lý; triển khai mạnh mẽ các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp và vùng sâu, vùng xa; mở chiến dịch tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Đồng thời, bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt trong mọi tình huống.

Chi trả gộp 2 tháng lương hưu tháng 2 và tháng 3/2026

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời; thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết; kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đúng đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ... không để nhân dân bị thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt; giải quyết tốt việc lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu, tuyệt đối không để ách hàng hóa

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhất là thực phẩm thiết yếu; kịp thời điều hòa cung cầu các mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước, giữa các vùng, địa phương và nhu cầu xuất khẩu để ổn định giá cả thị trường; tăng cường công tác quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm…; giải quyết tốt việc lưu thông hàng hóa qua các cửa khẩu, tuyệt đối không để ách hàng hóa do yếu tố chủ quan, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả nếu do yếu tố khách quan.

Doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động

Thủ tướng chỉ đạo, UBND các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tiễn, khả năng, điều kiện của địa phương để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán, tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong nhân dân nhưng bảo đảm tiết kiệm, tuyệt đối an toàn và theo đúng quy định; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chủ động, tích cực chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết; theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp chi trả đầy đủ lương, thưởng Tết cho người lao động…

Các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu; thực hiện nghiêm các quy định về kê khai giá, niêm yết giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

Đặc biệt, tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong ngày Tết.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi./.