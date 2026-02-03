Sáng ngày 3/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.069 VND, tăng 5 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,64%, hiện ở mức 97,62 điểm.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.861 VND/USD - 26.267 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM tăng. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 25.810 - 26.200 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.810 đồng 26.200 đồng Vietinbank 25.820 đồng 26.200 đồng BIDV 25.820 đồng 26.180 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.242 - 31.215 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.927 đồng 31.506 đồng Vietinbank 30.211 đồng 31.571 đồng BIDV 30.330 đồng 31.679 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 153 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 161.49 đồng 171.75 đồng Vietinbank 162.75 đồng 172.25 đồng BIDV 164.45 đồng 172.57 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 3/2/2026, tăng 84 đồng ở cả chiều mua và 124 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.434 - 26.574 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,64%, hiện ở mức 97,62 điểm.

Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, khi làn sóng bán tháo trên thị trường kim loại quý kích hoạt dòng vốn tìm đến tài sản an toàn, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới sự lãnh đạo của ông Kevin Warsh.

Đà tăng của đồng bạc xanh được củng cố sau khi số liệu sản xuất của Mỹ cho thấy lĩnh vực này đã tăng trưởng trở lại trong tháng 1, dù các biện pháp thuế quan đã đẩy giá nguyên vật liệu lên cao, gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng. Đồng USD hầu như không bị ảnh hưởng trước thông báo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho biết việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần sẽ khiến báo cáo việc làm tháng 1, vốn dự kiến công bố vào thứ Sáu tuần này, bị trì hoãn.

Đồng EUR tiếp tục lùi xa mốc 1,20 USD, giảm 0,53%, xuống còn 1,1788 USD, trong khi Bảng Anh giảm 0,19%, xuống 1,3661 USD. Cả Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Anh đều được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất khi công bố quyết định chính sách mới nhất vào thứ Năm.

So với đồng Yên Nhật, USD tăng 0,57%, lên 155,64 Yên/USD, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng đảng của bà Takaichi sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới./.