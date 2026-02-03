Ngày 3/2: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu đang thiết lập một mặt bằng giá mới

Giá cà phê trong nước hôm nay (3/2) đảo chiều tăng 200 - 300 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 100.300 - 101.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục ổn định trong khoảng 149.000 - 152.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 100.300 - 101.200 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng nhẹ

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 100.300 - 101.200 đồng/kg, nhích lên 200 - 300 đồng/kg so với hôm qua.

Đắk Nông tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực khi tăng 300 đồng/kg, lên 101.200 đồng/kg. Gia Lai cũng ghi nhận mức tăng tương tự, trong khi Đắk Lắk tăng nhẹ hơn, khoảng 200 đồng/kg, cùng giao dịch quanh mốc 101.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng, khu vực thường có giá thấp nhất tăng 300 đồng/kg, lên khoảng 100.300 đồng/kg.

Mặc dù mức điều chỉnh chưa lớn nhưng việc giá giữ vững trên ngưỡng 100.000 đồng/kg được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường quốc tế vừa trải qua tuần giảm mạnh.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giảm, Cụ thể, giao kỳ hạn tháng 3/2026 ở mức 4.113 USD/tấn, giảm 0,7%. Hợp đồng tháng 5/2026 cũng lùi về 4.037 USD/tấn.

Trên sàn New York giá cà phê Arabica chứng kiến nhịp điều chỉnh mạnh. Hợp đồng tháng 3/2026 giảm hơn 5%, xuống còn khoảng 332 US cent/pound, còn kỳ hạn tháng 5/2026 lùi về quanh 315 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì vùng cao nhất nhiều năm

Khảo sát sáng nay cho thấy, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục ổn định trong khoảng 149.000 - 152.000 đồng/kg, không ghi nhận điều chỉnh mới so với cuối tuần trước.

Đắk Lắk vẫn giữ vị trí dẫn đầu cả nước với mức thu mua 152.000 đồng/kg. Theo sau là Đắk Nông (thuộc tỉnh Lâm Đồng) ở mức 151.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai, hồ tiêu được giao dịch phổ biến quanh 150.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất thị trường ở mức 149.000 đồng/kg.

Việc giá duy trì ổn định sau chuỗi tăng mạnh được giới thương nhân đánh giá là tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường đang thiết lập một mặt bằng giá mới cao hơn so với giai đoạn trước.

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện duy trì quanh mức 6.732 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Brazil ASTA 570 được chào bán ở khoảng 6.150 USD/tấn, còn tiêu đen Malaysia tiếp tục neo ở vùng cao 9.000 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn phổ biến trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn đối với chủng loại 500 g/l và 550 g/l. Giá tiêu trắng Muntok Indonesia đạt khoảng 9.263 USD/tấn, trong khi tại Việt Nam và Malaysia tiếp tục duy trì ở mức 9.150 USD/tấn và 12.000 USD/tấn./.