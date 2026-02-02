Giá bạc giảm hơn 22% trong một tuần, khí tự nhiên tăng vọt

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới vừa khép lại một tuần giao dịch cuối tháng 1 đầy biến động với những cú đảo chiều mạnh ngoài dự đoán. Tâm điểm chú ý là thị trường kim loại quý, khi giá bạc sau chuỗi tăng nóng bất ngờ lao dốc hơn 22%, trong khi, nhóm năng lượng lại bứt phá mạnh, dẫn đầu là khí tự nhiên tăng vọt hơn 20% trong bối cảnh cơn bão mùa đông Fern làm gián đoạn nguồn cung tại Mỹ.

Từ đỉnh 115 USD/ounce, giá bạc giảm hơn 22% chỉ trong một tuần

Tuần giao dịch cuối tháng (26 - 30/1) khép lại với diễn biến đáng chú ý trên thị trường bạc thế giới. Từ vùng đỉnh 115,5 USD/ounce thiết lập đầu tuần, giá bạc kết tuần giảm khoảng 22,5%. Riêng phiên cuối tuần, thị trường ghi nhận mức biến động rất lớn, với biên độ giảm trong ngày có thời điểm lên tới khoảng 31% - mức mạnh nhất kể từ năm 1980.

Diễn biến này cho thấy đà giảm của giá bạc không chỉ xuất phát từ hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng, mà còn chịu tác động đồng thời từ yếu tố vĩ mô và các điều chỉnh kỹ thuật trên thị trường giao dịch hàng hóa thế giới.

Bảng giá kim loại.

Về yếu tố vĩ mô, áp lực bán gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED), thay thế ông Jerome Powell. Ông Warsh được biết đến với quan điểm ưu tiên kiểm soát lạm phát và duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Thông tin này khiến thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về lộ trình lãi suất, qua đó làm suy yếu triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2026 là yếu tố từng hỗ trợ đà tăng của nhóm kim loại quý.

Bên cạnh đó, đồng USD phục hồi trở lại. Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng khoảng 0,8% trong phiên ngày 30/1, lên 96,99 điểm. Trong bối cảnh giá bạc đã tăng hơn 65% chỉ trong tháng 1, sự mạnh lên của đồng USD tiếp tục tạo thêm áp lực điều chỉnh đối với mặt hàng này.

Bên cạnh yếu tố vĩ mô, động thái từ Tập đoàn giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới - CME Group được xem là tác nhân góp phần đẩy nhanh đà giảm. Cụ thể, CME đã nâng yêu cầu ký quỹ đối với hợp đồng bạc COMEX lần thứ hai chỉ trong vòng một tuần, đúng vào thời điểm thị trường đang biến động mạnh. Việc tăng mức ký quỹ ban đầu như từ khoảng 25.000 USD lên 32.500 USD/hợp đồng khiến nhiều nhà đầu tư và quỹ sử dụng đòn bẩy cao rơi vào tình trạng thiếu hụt ký quỹ. Trong điều kiện giá giảm nhanh, nhiều vị thế đã bị hệ thống giao dịch kích hoạt thanh lý tự động, qua đó làm gia tăng áp lực bán trong thời gian ngắn.

MXV cho rằng, trong ngắn hạn, diễn biến của giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ, biến động của đồng USD và các điều chỉnh kỹ thuật từ phía sở giao dịch, trong khi tâm lý thận trọng có thể vẫn chi phối hoạt động giao dịch của nhà đầu tư.

Trong nước, do nguồn cung bạc phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, giá bạc cũng biến động theo xu hướng thế giới. Tính đến ngày 1/2, giá bạc nguyên liệu 999 giảm khoảng 17% ở cả hai chiều mua và bán so với cuối tuần trước, dao động trong khoảng 2,747 - 2,783 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bạc miếng phục vụ nhu cầu đầu tư, tích trữ tại các thương hiệu lớn giảm khoảng 18%, lùi về vùng 3,175 - 3,273 triệu đồng/lượng.

Cơn bão mùa đông Fern làm gián đoạn nguồn cung, giá khí tự nhiên tăng vọt

Bên cạnh thị trường kim loại quý, nhóm năng lượng cũng là tâm điểm chú ý trong tuần giao dịch vừa qua. Trái ngược với diễn biến điều chỉnh của bạc, toàn bộ 5 mặt hàng năng lượng đều khép lại tuần trong sắc xanh. Đáng chú ý nhất là khí tự nhiên.

Kết thúc tuần, hợp đồng khí tự nhiên tháng 3 trên sàn NYMEX đóng cửa ở mức 4,35 USD/MMBtu, tăng 20,64% so với tuần trước. Theo MXV, đà tăng này diễn ra trong bối cảnh cơn bão mùa đông Fern quét qua nhiều khu vực của Mỹ, làm gián đoạn nguồn cung khí tự nhiên đúng thời điểm nhu cầu sưởi ấm bước vào giai đoạn cao điểm.

Bảng giá năng lượng.

Yếu tố tác động lớn nhất đến thị trường là sự sụt giảm sản lượng trong những ngày đầu tuần. Ước tính khoảng 12-15% nguồn cung, tương đương gần 50 tỷ feet khối khí tự nhiên, đã bị gián đoạn do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tăng khoảng 38,4% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 128,7 Bcf/ngày, khiến cán cân cung - cầu trong ngắn hạn trở nên căng thẳng và tạo áp lực đẩy giá đi lên.

Theo MXV, các yếu tố trên cho thấy đà tăng của giá khí tự nhiên trong tuần qua chủ yếu phản ánh những căng thẳng ngắn hạn về cung - cầu do thời tiết cực đoan gây ra. Trong khi đó, chênh lệch giữa các kỳ hạn vẫn ở mức thấp, cho thấy thị trường vẫn kỳ vọng tình trạng này khó kéo dài trong các tháng tiếp theo.

Bên cạnh đó, thị trường giao ngay ghi nhận biến động rất mạnh tại một số khu vực, phản ánh rõ tình trạng thiếu hụt nguồn cung cục bộ. Tại vùng Đông Bắc nước Mỹ, giá khí tự nhiên tại điểm Iroquois Zone 2 có thời điểm vượt 200 USD/MMBtu. Trong khi đó, tại điểm giao dịch Henry Hub, giá giao ngay cũng tăng lên quanh 53 USD/MMBtu, cao hơn nhiều lần so với mức trung bình. Những diễn biến này cho thấy thị trường vật chất chịu sức ép lớn trong giai đoạn cao điểm nhu cầu sưởi ấm.

Trên thị trường kỳ hạn, hoạt động giao dịch kỹ thuật cũng góp phần thúc đẩy đà tăng. Nhiều hệ thống giao dịch tự động trước đó xây dựng vị thế bán dựa trên kỳ vọng tồn kho ở mức tương đối đã buộc phải đóng vị thế khi giá bật tăng mạnh trong phiên 26/1. Lực mua bù để hạn chế rủi ro diễn ra trên diện rộng, qua đó khiến giá hợp đồng tháng gần tăng nhanh hơn trong ngắn hạn.

Ngoài ra, báo cáo tồn kho mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng tiếp tục hỗ trợ thị trường. Cụ thể, lượng khí tự nhiên rút khỏi kho trong tuần đạt khoảng 242 Bcf, cao hơn mức dự báo khoảng 238 Bcf. Mặc dù tổng tồn kho vẫn cao hơn trung bình 5 năm khoảng 5,3%, tốc độ rút kho mạnh trong bối cảnh thời tiết lạnh kéo dài đã khiến thị trường thận trọng hơn về triển vọng nguồn cung trong thời gian tới.