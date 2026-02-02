Ngày 2/2: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp tục lao dốc mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/2) tiếp đà lao dốc mạnh sau chuỗi tăng nóng khi hoạt động chốt lời diễn ra ồ ạt. Cụ thể, giá bạc trong nước giữ nguyên cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.747.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.777.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 85,16 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay tiếp tục giảm sâu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.175.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.273.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giữ nguyên cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.747.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.777.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 2.749.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.783.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm, hiện ở mức giá 2.240.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.245.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 2/2/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.747.000 2.777.000 2.749.000 2.783.000 1 kg 73.263.000 74.061.000 73.315.000 74.212.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.755.000 2.785.000 2.757.000 2.787.000 1 kg 73.469.000 74.273.000 73.511.000 74.324.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 85,16 USD/ounce.

Thị trường bạc vừa khép lại một tuần giao dịch đầy sóng gió, khi giá liên tục biến động mạnh theo cả chiều đi lên lẫn đi xuống. Sau giai đoạn tăng trưởng quá nhanh trước đó, xu hướng hiện tại của kim loại quý này đang khiến không ít nhà đầu tư băn khoăn về mức độ bền vững.

Trong phần lớn thời gian của tuần, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis (FX Empire) cho biết giá bạc duy trì đà tăng mạnh, thậm chí có thời điểm vượt lên thiết lập các đỉnh giá mới. Tuy nhiên, ngay sau đó, lực bán chốt lời xuất hiện dồn dập, kéo giá quay đầu điều chỉnh khá sâu.

Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật, vị chuyên gia cho rằng đà tăng vừa qua của bạc mang đậm yếu tố đầu cơ, trong khi mức tăng đã vượt xa nhu cầu vật chất thực tế trên thị trường. Đây là yếu tố làm gia tăng khả năng kim loại quý này bước vào một nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn. Kim loại quý này vẫn còn dư địa tăng giá trong tương lai, song thị trường khó có thể tái lập tốc độ tăng mạnh và liên tục như giai đoạn vừa qua.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 2/2/2026: